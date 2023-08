Jalgaon Crime News : गुन्हेगाराला पळून जाण्यास केली मदत; पोलिसांशी धक्काबुक्की

By

Jalgaon Crime News : रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराला पळून जाण्यास सहकार्य करत पोलिसांशी धक्काबुक्की केल्याची घटना गुरुवारी (ता. १०) शहरातील तांबापुरा परिसरात घडली.

एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात चार संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (case filed against 4 for clashing with police Jalgaon Crime News )

जळगाव शहरातील तांबापुरा परिसरात रेकॉर्डवरील गुन्हेगार इश्तीयाक अली राजीक अली हा आई, भाऊ आणि बहिणीसोबत वास्तव्याला आहे. एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक जयपाल हिरे यांनी गुन्हेगार इश्तीयाक अली याला पोलिसांत हजर करण्याच्या सूचना दिल्या.

त्यानुसार गुरुवारी दुपारी एकच्या सुमारास एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी, अल्ताफ पठाण, राहुल रगडे, विशाल कोळी, चंद्रकांत पाटील, महिला पोलिस नाईक निलोफर सय्यद हे तांबापुरा येथे गेले.

त्या वेळी इश्तीयाक अली याची आई हसीना राजीक अली हिने पोलिसांना शिवीगाळ केला. तर त्याच्या सोबत राहणारा अनिस पटेल याने आरडाओरड करत पोलिसांना धक्काबुक्की केली. तर इश्तीयाकची बहीण नाजिया हिने गुन्हेगाराला पळवून जाण्यासाठी सहकार्य केले.

पोलिसांशी धक्काबुक्की करत शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल अल्ताफ पठाण यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून इश्तीयाक अली राजीक अली, हसीना राजीक अली, नाजिया आणि अनिस पटेल (सर्व रा. तांबापुरा) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.