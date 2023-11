Jalgaon Crime News : शिवकॉलनीत शिक्षकांविरूद्ध गुन्हा दाखल

Jalgaon Crime News : महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता शिवकॉलनी थांब्यानजीक खासगी क्लासेसचे मोठे बॅनर लावल्याप्रकरणी खासगी क्लास मालकाविरुद्ध रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(case has been filed against teachers in Shiv Colony jalgaon Crime news)

रामानंद नगर पोलिसांत दाखल तक्रारी नुसार जळगाव शहरात अनधिकृत बॅनर, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई मोहीमेतंर्गत महापालिकेच्या महिला उपायुक्त (महसूल) निर्मला गायकवाड-पेखळे यांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या.

त्यानुसार किरकोळ वसुली विभागाचे कर्मचारी वसंत भास्कर पाटील यांच्यासह लिपिक अजय बिऱ्हाडे, नीलकंठ खडके, इक्बाल शेख उसोद्दीन हे शुक्रवार (ता.१७) रोजी दुपारी चार वाजेच्या सुमारास अनधिकृत बॅनर, होर्डिंग्ज, पोस्टर्सची पाहणी करीत असताना शिवकॉलनी थांब्याजवळ एका खासगी क्लासेसचे अंदाजे १० बाय १० आकाराचे बॅनर लावलेले दिसले.

त्या बॅनरवर मुदत नसल्याने ते विना परवानगी लावण्यात आल्याचे लक्षात आले. हे बॅनर जप्त करण्यात आले. या प्रकरणी वसंत पाटील यांनी रामानंद नगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून क्लासेस मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.