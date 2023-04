Jalgaon News : पोलिस अधीक्षकांचा फेरफटका अन्‌ स्टंटबाजांवर दंडुका!

Jalgaon News : शहरातील मेहरूण तलाव ट्रॅकवर रविवारी (ता. ९) सकाळी मार्निंग वॉकसाठी वृद्ध आले असताना, टवाळखोर तरुणांनी सुसाट बाइकवर नेहमीप्रमाणे स्टंट करण्यास सुरवात केली. (case has been registered at MIDC police station against students doing stunts jalgaon news)

दस्तुरखुद्द पोलिस अधीक्षकांनीच हा नजारा पाहिल्यानंतर पोलिसांनी स्टंटबाजी करणाऱ्या तरुणांवर कारवाई केली. त्यातील पाच स्टंटबाज विद्यार्थी असल्याची माहिती मिळाली.

मेहरूण ट्रॅक परिसरात सकाळी काही महाविद्यालयीन विद्यार्थी स्टंटबाजी करीत असल्याची तक्रार एमआयडीसी पोलिसांना मिळाली. रविवारी सकाळी हा प्रकार खुद्द पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांनी पाहिला.

नंतर त्यांनी एमआयडीसी पोलिसांना कारवाईच्या सूचना केल्या. सकाळी सातला ‘एमआयडीसी’चे पोलिस निरीक्षक जयपाल हिरे, पोलिस कर्मचारी गणेश शिरसाळे, किशोर पाटील, योगेश बारी, समाधान टहाकळे, राकेश बच्छाव यांनी मेहरूण ट्रॅक गाठून स्टंटबाज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शोध सुरू केला.

सीसीटीव्ही तपासून त्या पाच विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. दरम्यान, पालकांनी अल्पवयीन मुलांना वाहने देऊ नयेत, अन्यथा पालकांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.