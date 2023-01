जळगाव : साधारण पंचवीस वर्षांपूर्वी (वर्ष १९९८ ते २००२) मराठा विद्याप्रसारक संस्थेचे संचालक, अध्यक्षपदावर नसताना देखील खोटे शिक्के, प्रोसिडिंग बुक तयार करून लाखोंचा अपहार केला, अशा आशयाची फिर्याद नीलेश भोईटे यांनी शनिवारी (ता. ७) जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात दिली. (Case has been registered in case of MVP 25 years ago Jalgaon News)

जिल्ह्यातील ख्यातनाम मविप्र या संस्थेवर ताबा मिळवण्यासाठी भोईटे विरुद्ध पाटील गटात गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. कार्यालय बळकावणे, चाकूहल्ले, हाणामाऱ्या नेहमीचाच वाद असून, या वादात राजकीय मंडळीही बऱ्यापैकी सक्रिय आहेत.

मविप्रच्या मानद सचिव पदावर ॲड. तानाजी भोईटे असतानाच्या काळात संस्थेच्या बनावट शिक्क्याचा वापर करून खोटी दस्तऐवज तयार करणे, त्याआधारे आर्थिक अपहार केल्याची तक्रार भोईटे गटातर्फे नीलेश रणजित भोईटे यांनी दिल्याने फसवणूक, अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

भोईटेंची तक्रार अशी

मराठा विद्याप्रसारक संस्थेत ॲड. तानाजी भोईटे यांच्या ताब्यात असताना अ‍ॅड. पाटील व साळुंखे यांनी संस्थेचा ताबा मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्र, शिक्के तयार केले. शहाजी त्र्यंबक साळुंखे यांना अध्यक्षपदी दाखवले.

२८ डिसेंबर १९९७ मध्ये निवडणुकीसाठी सभा घेऊन खोटे प्रोसिडिंग बुक तयार केले. या सभेत २२ संचालकांची निवड करण्यात आली, असे खोटे दस्ताऐवज तयार केले. त्यांनी धर्मदाय आयुक्तांकडे वेळोवेळी पाठवलेले चेंज रिपोर्ट देखील फेटाळण्यात आले आहेत.

या माध्यमातून अ‍ॅड. पाटील व साळुंखे यांनी संस्थेच्या कारभारात हस्तक्षेप करून लाखो रुपयांचा अपहार केला आहे, असे नीलेश भोईटे यांनी दिलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

समरी झालेला गुन्हा पुन्हा दाखल

वर्ष १९९७-२००० या काळात प्रभाकर श्यामराव पाटील यांनी याच आशयाची फिर्याद याच जिल्‍हापेठ पोलिस ठाण्यात दिली होती. त्यावरुन (कै.) नरेंद्र अण्णांसह २३ लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा ३ फेब्रुवारी २०१८ ला आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला.

सलग चार वर्षे तपास केल्यावर ३१ मार्च २०२१ ला सी-समरी अहवाल पाठविला आणि या गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचे तत्कालीन तपासाधिकारी बळिराम हिरे यांनी न्यायालयात सांगितले. विशेष म्हणजे, आजच्या तक्रारीचे फिर्यादी नीलेश भोईटे यांचीच त्या गुन्ह्यात साक्ष नोंदविली गेल्याचे ॲड. पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले.

राजकीय दबावातून गुन्हा दाखल

ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्या विरोधात मी अनेक तक्रारी यापूर्वीही केलेल्या आहेत. जामनेरच्या कॉम्प्लेक्ससह इतर तक्रारी असून, पुण्यातील गुन्ह्यात त्यांच्यावर मोका लावण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणांच्या सुनावणीला मी हजर राहू नये, यासाठी भोईटेंना हाताशी धरून कटकारस्थान रचण्यात आले आहे. आम्ही न्यायालयात लढा देऊच, पण पोलिसांनीही खोटे गुन्हे दाखल करताना विचार करावा, असे ॲड. विजय भास्कर पाटील यांनी म्हटले आहे.

