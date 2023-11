Jalgaon Crime News : तरुणीवर अत्याचारप्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल

Jalgaon Crime News : शेतात कामाला आलेल्या १९ वर्षीय तरुणीला ५० वर्षीय शेतमालकाने वारंवार अत्याचार केल्याची घटना चाळीसगाव तालुक्यातील एका गावात घडली. याप्रकरणी येथील पोलिस ठाण्यात पीडितेच्या फिर्यादीवरून संशयित प्रौढाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.( case has been registered with police in case of rape of young woman jalgaon crime news)

पिडीत १९ वर्षीय तरुणी गेल्या दोन वर्षांपासून गावातीलच एका शेतमालकाच्या शेतात कामाला जात होती. २०२२ मध्ये पीडित तरूणीला शेतमालकाने शेतातील घरात ओढून तिच्यावर अत्याचार केला. याबाबत कोणाकडे वाच्यता केली तर पीडितेच्या आई-वडिलांना मारून टाकण्याची धमकी दिली.

पीडितेच्या मोबाईलवरून बोलण्यासाठी बळजबरी करायचा. परिस्थिती गरीबीची असल्याने पीडितेने कोणालाही काही न सांगता अत्याचार सहन करीत राहिली. पीडित तरुणी चाळीसगाव येथे महाविद्यालयात शिक्षणासाठी गेली असता, शेतमालक तिथे पोहचला व त्याने पीडितेला एका लॉजवर नेऊन तिच्याशी शारिरिक संबंध केले व त्याचा व्हिडीओ करुन काही फोटो काढले.

फेब्रुवारी २०२३ मध्ये पीडित तरूणीचा विवाह जुळून साखरपुडा झाल्याने पीडितेने त्याचा मोबाईल नंबर ब्लॉक केला. एक दिवशी पीडिता कॉलेजला जात असतानाच आरोपी शेतमालकाने तिला चाळीसगाव येथे अडवले व तिचा ‘तो’ व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत तिला चारचाकी वाहनाने बसवून पुन्हा लॉजमध्ये नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. पीडितेचे मे मध्ये लग्न झाल्यानंतर ती सासरी गेली.

लग्नानंतर एक महिन्याने नराधम शेतमालकाने तिला इन्स्ट्राग्रामवर मेसेज करून भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. पीडितेने ‘माझे आता लग्न झाले आहे, माझा संसार मोडू नको, मला माझे आयुष्य जगू दे’ अशा विनवण्या केल्या. मात्र, नराधम शेतमालकाने ‘तुझ्या नवऱ्याला व्हिडीओ पाठवतो’ अशी धमकी दिली.

आपला संसार मोडण्याची भीती असल्याने पीडिता नाईलाजाने त्याच्याबरोबर गेली. त्याने पुन्हा पीडितेला लॉजवर नेऊन तिच्याशी शारिरिक संबंध ठेवले. हा प्रकार सासरी समजल्याने तिचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर पडितेचा तालुक्यातील एका गावातील मुलाशी विवाह जुळलेला असताना आरोपीने लग्न जुळवणाऱ्याला पीडितेशी अनैतिक संबंध असल्याचे सांगितले.

त्यामुळे तिचे हे लग्नही मोडले. अखेर हा अत्याचार सहन न झाल्याने पीडितेने पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. पीडितेच्या फिर्यादीवरून मेहुणबारे पोलिस ठाण्यात संशयित शेतमालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास सहायक पोलिस निरक्षीक विष्णू आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक योगेश माळी करीत आहेत.