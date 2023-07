Jalgaon Crime News : तलवारीने केक कापणे तरुणांना पडले महागात

Jalgaon Crime News : फेसबुक, व्हॉट्सअपसारख्या सोशल मीडियावर तलवार हातात घेऊन फोटो टाकणे शहरातील काही तरुणांना चांगलेच महागात पडले आहे. (case registered against 5 in police station regarding cake cutting with sword jalgaon crime news)

तलवारीने वाढदिवसाचा केक कापून तो फोटो व्हायरल केल्याप्रकरणी चाळीसगाव शहर पोलिस ठाण्यात या युवकांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

शहरातील हिरापूर रोड परिसरातील यासिननगर भागात राहणाऱ्या मोईन अश्पाक खाटीक (वय १९), नाजीम नजोमुद्दीन खाटीक (वय १९), तन्वीर शाकीर खाटीक (वय १८), तरबेज तौकीर खाटीक (वय २४) (सर्व रा. सबस्टेशन जवळ, यासीननगर, हिरापूर रोड, चाळीसगाव) तसेच आयान दयान खाटीक (वय २०, रा. त्रिमूर्ती बेकरीसमोर, हुडको कॉलनी) या पाच युवकांना चाळीसगाव पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.

या युवकांकडून दोन तलवारी आणि एक चॉपर अशी हत्यारे देखील आढळून आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध चाळीसगाव शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शहर पोलिस ठाण्यात सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेलची स्थापना केली आहे. या सेलमधील पोलिस कर्मचारी सोशल माध्यमांवर नजर ठेवण्याचे काम करीत असतात.

याच सेलच्या माध्यमातून चाळीसगाव पोलिसांनी हत्यारासह फोटो टाकणाऱ्या युवकांचा शोध घेऊन त्यांना अटक केली आहे.