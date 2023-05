Jalgaon Crime News : त्या अपघात प्रकरणी बसचालकावर गुन्हा

By

Jalgoan News : शिरसोली (ता. जळगाव) गावाजवळ चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने खासगी बसचा अपघात झाला होता. या अपघातात काही प्रवासी जखमी झाले होते. या अपघात प्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. (case registered against driver in MIDC police station regarding private bus accident jalgaon crime news)

बुधवारी (ता. ३) दुपारी चारच्या सुमारास पाचोराकडे जात असलेल्या एका खासगी बस (एमएच १२, ईएफ ४४३३) चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस रस्त्याखाली उतरून झाडाला धडक दिली होती. अपघातानंतर चालक वाहन सोडून घटनास्थळावरून पसार झाला होता.

यात रीना श्रीराम मोहन (वय १५, रा. पाचोरा), नूरबानो जमील बागवान (वय ४४), नम्रा जमील बागवान (वय २०, रा. पाचोरा) आणि ओंकार तुकाराम पाटील (वय ६५, रा. जाह्मणे, ता. पाचोरा) जखमी झाले होतो. जखमींना जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले होते.

याप्रकरणी योगिता नामदेव मराठे (रा. पाचोरा) या तरुणीने दिलेल्या फिर्यादीवरून सोमवारी (ता. ८) खासगी बसचालकावर एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक जितेंद्र राठोड तपास करीत आहेत.