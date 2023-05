Jalgaon Crime : वाळू वाहतूकप्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल

Jalgaon News : तालुक्यातील सबगव्हाण येथील एकावर अवैध वाळू वाहतूकप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (case registered against one in connection with sand transportation jalgaon news)

तलाठी विकास परदेशी हे भरवस रस्त्याने एकलहरेकडे जात असताना एक वाळू वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर अडविले.

त्यास नाव विचारले असता त्याने गणेश मोतीलाल पाटील असल्याचे सांगितले.

त्यास ट्रॅक्टर मारवड पोलिसात जमा करण्यास घेऊन जायचे सांगितले असता त्याने ट्रॅक्टर भरधाव पळवून नेत एका शेतात वाळू खाली करून ट्रॅक्टरसह पळून गेला, अशी फिर्याद तलाठी दिली.

या प्रकरणी मारवड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस कर्मचारी सचिन निकम तपास करीत आहेत.