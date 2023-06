Jalgaon Crime News : सराफा दुकान फोडून चांदीसह CCTV DVR लंपास

By

Jalgaon News : तालुक्यातील जळके येथे सराफ दुकानातील तिजोरीसह रोकड, चांदी तसेच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा डीव्हीआरची चोरी झाली.

नेरी (ता. जामनेर) येथील रहिवासी मनोज प्रकाश पाटील यांचे जळके येथे कृष्णा ज्वेलर्स नावाचे सराफी दुकान आहे. (CCTV DVR theft with silver after breaking into bullion shop Jalgaon Crime News)

या दुकानाचे चॅनल गेट आणि शटर सकाळी उघडे दिसून आले. हा प्रकार वसंतवाडीचे सरपंच विनोद पाटील यांच्या लक्षात आला.

त्यांनी लागलीच दुकानमालक मनोज पाटील यांना कळविला. त्यांनी दुकानात जाऊन पाहिले असता, दुकानातील लोखंडी तिजोरी, तिजोरीतील २४०० ग्रॅम वजनाची चांदी, ड्रॉवरमधील दहा हजार रुपयांची रोकड आणि दहा हजारांचा सीसीटीव्ही डीव्हीआर, असा दोन लाख ३५ हजारांचा ऐवजाची चोरी झाल्याचे लक्षात आले.

दुकानमालक मनोज पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिसांत चोरीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.