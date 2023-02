Jalgaon News : चहार्डी ग्रामपंचायतीस ठोकले कुलूप

चोपडा : तालुक्यातील चहार्डी गावातील विविध समस्यांसाठी निवेदन देऊनही कुणीही दखल घेत नाही, विकासकामे ठप्प झाली आहेत.

अनेक ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य झाले असून, यासह अन्य बाबींकडे ग्रामपंचायत पदाधिकारी व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने दत्तात्रेय पाटील संतप्त झालेल्या काही ग्रामस्थांनी गुरुवारी (ता.२) ग्रामपंचायतीस कुलूप ठोकले.

तालुक्यातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले गाव म्हणून चहार्डी या गावाकडे पाहिले जाते. या गावाने यापूर्वी शासनाचे विविध पुरस्कार स्वीकारले आहेत. अशा पुरस्कारप्राप्त गावाचा विकास थांबला असून, अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे. (Chahardi Gram Panchayat hit by lock for development works complaint of not getting funds for disabled people Jalgaon News)

यात सार्वजनिक शौचालय व स्वच्छतागृहांत साम्राज्य आहे. पिण्याचे पाणी दहा ते बारा दिवसांत मिळते. गटारी तुडुंब भरलेल्या आहेत. दिव्यांगांसाठी आलेला तीन टक्के प्रमाणे निधीचे वाटप झालेले नाही. दिव्यांगांनी वारंवार तक्रार करूनही त्यांना व्यवस्थित उत्तर दिली जात नाही.

दलीत वस्ती सुधार योजनेंतर्गत विकास निधी दोन वर्षांपासून खर्च केलेला नाही. ग्रामपंचातींमध्ये दाखले उतारे मिळत नाही. खंडू बाबानगरात तळ फरशीसाठी उपोषण करूनही काम झाले नाही, अशी माहिती दत्तात्रेय पाटील यांनी दिली आहे. या वेळी खंडूबाबानगर, आंबेडकरनगर, झाडन चौकातील नागरिक उपस्थित होते.

या वेळी धर्मा पाटील, भागवत मोरे, रघुनाथ वारडे, राजू कुंभार, प्रदीप शेटे, दत्तात्रेय पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य गणेश पाटील, सदस्य दिनकर पाटील, मयूर सोनवणे आदी उपस्थित होते.

"गावांत विकासकामे थांबलेली आहेत. अधिकाऱ्यांकडे वांरवार तक्रार करूनही काम होत नाही. वारंवार सांगूनही लक्ष दिले जात नाही. अखेर आज ग्रामपंचायतीच्या मुख्य प्रवेशद्वारास टाळे ठोकले."

- दत्तात्रेय पाटील,

सामाजिक कार्यकर्ते, चहार्डी

"२०१४ पासून ते आजपर्यंत शासनाकडून दिव्यांग हेडखाली दिला जाणारा निधी आम्हास मिळालेला नाही. ग्रामपंचायतीकडे बँक पासबूक झेरॉक्स, अकाउंट क्रमांक, अपंग प्रमाणपत्र यासह सर्व कागदपत्रे जमा केलेली आहेत. गावात जवळपास ६० अपंग व्यक्ती आहेत. याकडे लक्ष दिले जात नाही."

-राजेंद्र कुंभार, दिव्यांग, चहार्डी

