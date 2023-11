Maratha Reservation : चाळीसगावला सकल मराठा समाजातर्फे साखळी उपोषण सुरू

By

Maratha Reservation : राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे सुरू केलेल्या मागणीला पाठिंबा म्हणून येथील सकल मराठा समाजातर्फे मंगळवार (ता. ३१)पासून तहसील कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला सुरवात करण्यात आली आहे.

यापूर्वी श्री. जरांगे-पाटील यांनी सलग १७ दिवस बेमुदत उपोषण केले होते. त्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दखल घेऊन स्वतः अंतरवाली सराटी येथे जाऊन त्यांना सांगितले होते, की मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास शासन कटिबद्ध आहे. फक्त आम्हाला एक महिना वेळ द्यावा, आम्ही आपल्या सर्व मागण्या पूर्ण करू, असे आश्वासन देऊन श्री. जरांगे-पाटील यांचे बेमुदत उपोषण त्यांच्या हातून सोडवले होते. (chain hunger strike by entire Maratha community has started in Chalisgaon jalgaon news)

मात्र, ४० दिवस होऊनही मुख्यमंत्री व राज्य सरकारने याबाबत कुठलीही ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा जरांगे-पाटील यांनी २५ ऑक्टोबरपासून अंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले. त्याला पाठिंबा म्हणून चाळीसगावातील सकल मराठा समाजातर्फे मंगळवारपासून तहसील कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे.

साखळी उपोषणात गणेश पवार, कल्याण पाटील, प्रमोद पाटील, अरुण पाटील, तमाल देशमुख, भागवत पाटील, पप्पू पाटील, अजय पाटील, छोटू अहिरे, पंजाब देशमुख, खुशाल बिडे, खुशाल मराठे, विलास मराठे, प्रदीप देशमुख, योगेश पाटील, कुणाल पाटील, आर. बी. जगताप, राजेंद्र पाटील, प्रशांत गायकवाड, किरण आढाव, संजीव पाटील, प्रा. चंद्रकांत ठाकरे, बंडू पगार, वर्षा पाटील, प्रतिभा पवार, अनिता शिंदे, आशाबाई पाटील, सोनाली बोराडे यांच्यासह सकल मराठा समाजबांधव, भगिनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. साखळी उपोषणाला व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप देशमुख, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य शशिकांत साळुंखे, समता सैनिक दलाचे धर्मभूषण बागूल, माजी नगरसेवक संजय रतनसिंग पाटील, डॉ. संजय देशमुख, सुकलाल सूर्यवंशी, ॲड. विलास पाटील यांच्यासह अनेकांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शविला

.

चाळीसगावला आज रास्ता रोको आंदोलन

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे दुसऱ्यांदा मनोज जरांगे-पाटील बेमुदत उपोषणाला बसलेले असतानाही शासनाने त्यांच्या मागणीची दखल घेतलेली नाही.

त्याच्या निषेधार्थ चाळीसगाव येथील सकल मराठा समाजातर्फे बुधवारी (ता. १) हिरापूर रोडवरील खडकी बायपास येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात शहरासह तालुक्यातील मराठा समाजबांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन सकल मराठा समाजातर्फे करण्यात आले.