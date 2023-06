Jalgaon News : चाळीसगाव तालुक्यातील गावठी दारु अड्ड्यांवर छापे; पोलिसांकडून 67 हजारांचा मुद्देमाल जप्त

By

Jalgaon News : तालुक्यातील टाकळी प्र. चा., पाटखडकी, वाघडू व पातोंडा शेतशिवारात पोलिसांनी अवैध गावठी हातभट्टी अड्ड्यावर छापा टाकून २५० लिटर रसायन, २२८० लिटर कच्चे रसायन असा एकूण ६७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून संशयिताना अटक केली.

संशयितांमध्ये गोकुळ सदा भिल्ल (रा. टाकळी प्र.चा), संतोष सोनवणे (रा. पाटखडकी), प्रकाश गायकवाड (रा. टाकळी प्र.चा), भाऊसाहेब गायकवाड (रा. पातोंडा), बारकू पाटील (रा. वाघडू, नवागाव) यांचा समावेश आहे.(Chalisgaon taluka raids on village liquor dens 67,000 worth of valuables seized by police Jalgaon News)

ही कारवाई सहायक पोलिस निरीक्षक सागर ढिकले, विशाल टकले, सचिन कापडणीस यांच्यासह पोलिस उपनिरीक्षक सुहास आव्हाड, पोलिस कर्मचारी अजय मालचे, रमेश पाटील, तुकाराम चव्हाण, किशोर पाटील, अमित बाविस्कर, राकेश पाटील, नरेंद्र चौधरी, समाधान पाटील, सुनील निकम, ज्ञानेश्वर गिते, विनोद खैरनार, ज्ञानेश्वर पाटोळे, प्रवीण जाधव, अमोल भोसले, नंदकिशोर महाजन, महेंद्र सूर्यवंशी, विजय पाटील, शरद पाटील, चत्तरसिंग महेर, आशुतोष सोनवणे या पोलिस पथकाने ही कारवाई केली.

