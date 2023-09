Jalgaon News : तृतीयपंथीयाच्या हाती ‘पिंक’ रिक्षाचे स्टीअरिंग! मराठी प्रतिष्ठानचा पुढाकार

Jalgaon News : भुसावळ येथील तृतीयपंथीय चांद सरवर तडवी महाराष्ट्रातील पहिली रिक्षाचालक होणार असून, मराठी प्रतिष्ठानमार्फत ऑटो रिक्षा प्रशिक्षण, लायसन्स, परमिट, बॅच विनामूल्य बनवून दिले जाणार असल्याची माहिती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे यांनी दिली. (Chand Sarwar Tadvi third gender will become first rickshaw driver in Maharashtra jalgaon news)

उच्चशिक्षित चांद सरवर तडवी हिने सन्मानाने पैसे कमवावे या विचारधारेतून ऑटोरिक्षा चालक बनण्याचा निर्णय घेतला असून, पिंक ऑटो रिक्षा चालक रंजना सपकाळे यांनी तिला प्रोत्साहित केले आहे. चांद सरवर तडवीची लायसन्स प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पुढच्या आठवड्यात कच्चे लायसन प्राप्त होणार आहे.

त्यानंतर प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून रिक्षा ट्रेनिंग दिले जाणार आहे व एखाद्या सहकारी बँकेतून किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेमधून चांद तडवी हिला कर्ज प्रकरण करू दिले जाणार आहे.

तसेच, पक्के लायसन्स, परमिट याकरता सर्व पाठपुरावा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ॲड. देशपांडे करणार आहेत.

चांद तडवी हिला डाऊन पेमेंट भरण्यासाठीसद्धा दानशूर व्यक्तींना भेटून मदत करण्याचे आवाहन प्रतिष्ठान करणार आहे. पुरुष आणि स्त्रियांच्या बरोबरीत आम्हीसुद्धा ऑटो रिक्षा उत्तम प्रकारे चालऊ शकतो व त्यातून उदरनिर्वाह करू शकतो, समाजामध्ये सन्मानाने जगू शकतो अशी भावना चांद सरवर तडवी हिने व्यक्त केली.