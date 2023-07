Shinde Group News : चिमणराव, किशोर पाटलांना मंत्रिपदाची प्रतीक्षाच! शिंदेंच्या पहिल्या गाडीत असूनही उपेक्षा

By

Shinde Group News : शिवसेना फुटल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत प्रथम बाहेर पडलेले पारोळ्याचे आमदार चिमणराव पाटील व मुख्यमंत्री शिंदे यांचे अगदी विश्‍वासू पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील यांना मंत्रिपदाची अपेक्षा होती.

मात्र, गेल्या काही दिवसांतील घडामोडीत अजित पवार यांचा गट सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे समीकरणे बदलली आणि त्यातूनच या दोघांची नावे मंत्रिमंडळ विस्तारात कुठे दिसत नसून त्यांना केवळ प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. (Chimanrao Patil and MLA Kishor Patil from Pachora hopes for ministerial post jalgaon news)

शिवसेना फुटीचा जळगाव जिल्ह्यात शिवसेनेला मोठा फटका बसला होता. पक्षाचे चार आमदार व एक पाठिंब्यावरील अपक्ष आमदार पक्षातून बाहेर पडले. जिल्ह्यात शिवसेना ठाकरे गटाचा एकही आमदार राहिलेला नाही. एकनाथ शिंदे यांना जळगाव जिल्ह्यातील आमदारांनी फुटीत साथ दिल्यामुळे जिल्ह्याला मंत्रिमंडळात चांगले स्थान मिळेल, अशी अपेक्षा होती.

शिंदे गटाकडून जिल्ह्यात दोन मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता होती. शिंदे-फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात जळगाव जिल्ह्याला गुलाबराव पाटील यांना मंत्रिपद मिळाले. मात्र, नवीन विस्तारात आमदार किशोर पाटील किंवा चिमणराव पाटील यांच्यापैकी एकाचा मंत्रिमंडळात समावेश होईल, अशी अपेक्षा होती.

किशोर पाटील विश्‍वासू

पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अगदी विश्‍वासातील मानले जातात. अनेक कारणासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पाचोरा येथे दौरे केले आहेत. आतापर्यंत तब्बल तीनवेळा त्यांनी पाचोरा येथे भेट दिली आहे. मुख्यमंत्री होण्याअगोदर एक दिवस अचानकपणे विमानाने जळगाव येथे येऊन ते थेट पाचोऱ्याला गेले होते.

आमदार किशोर पाटील यांच्यासमवेत एका मंदिरात जाऊन त्यांनी पूजाही केली होती. त्यानंतर सत्तातंर होऊन ते मुख्यमंत्री झाले असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील यांचे ते विश्‍वासू असल्याचे मानले जातात. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी पहिल्या फळीत किशोर पाटीलही होते. त्यामुळे त्यांना मंत्रिपद मिळेल, अशी चर्चा पाचोरा तालुक्यात त्यांचे समर्थक करीत आहेत.

चिमणआबांचाही ‘क्लेम’

पारोळ्याचे आमदार चिमणराव पाटील ज्येष्ठ आहेत. शिवसेना फुटीत पहिल्या फळीत ते सामील होते. पहिल्याच मंत्रिमंडळात त्यांना संधी मिळेल, असे सांगितले जात होते. मात्र, त्यांची ती संधी हुकल्याने मंत्रिमंडळ विस्तारात नक्कीच संधी मिळेल, असेही त्यांचे समर्थक ठामपणे सांगत होते. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची चर्चा असताना, या दोन्ही आमदारांच्या नावाची साधी चर्चाही दिसून येत नाही.

त्यामुळे मतदारसंघातील त्यांचे समर्थक आता कुजबूज करू लागले आहेत. आपल्या नेत्याला आता मंत्रिपदाची संधी मिळत नसल्याचे दिसत असल्याने समर्थकांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. आमच्या नेत्यांना संधी मिळाली असती. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अजित पवार गटाने सरकारमध्ये प्रवेश केल्यामुळे संधी डावलली जात असल्याची भावना आता कार्यकर्ते बोलू लागले आहेत. तरीही दोन्ही मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांना अद्याप आपल्या नेत्याला मंत्रिपदाची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.