Market Committee Election : बाजार समितीचा मतदार, उमेदवारी नाही; शासनाच्या निर्णयावर आक्षेप...

By

चोपडा (जि. जळगाव) : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायत मतदारसंघात सर्वसाधारण गटात उमेदवारी करताना शेतकरी असल्याचा दाखला देणे आवश्यक आहे. (chopda market committee election Voter of market committee no candidacy objection to government decision jalgaon news)

ग्रामपंचायत सदस्य असतील आणि त्यांच्याकडे जमीन नसेल तर उमेदवारी करता येणार नाही, यासाठी शेतकरी दाखला आवश्यक असल्याचा शासन निर्णय असल्याने आज छाननी वेळी अनेक उमेदवारांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला.

म्हणजे आम्ही ग्रामपंचायत सदस्य आहोत, आम्ही मतदार आहेत, पण निव्वळ शेती नसल्याने उमेदवारी करता येणार नाही म्हणजे बाजार समितीत मतदार आहे, पण उमेदवारी करता येणार नाही. हा शासन निर्णय योग्य नसल्याने अनेकांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्यात.

चोपडा बाजार समितीच्या निवडणुकीत दाखल उमेदवारी अर्जांची छाननी गुरुवारी (ता. ५) बाजार समितीच्या सभागृहात सकाळी अकराला निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. एफ. गायकवाड यांच्या उपस्थितीत पार पडली.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

बाजार समितीच्या नऊ मतदारसंघातील १८ जागांसाठी २८९ उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले होते. बुधवारी (ता.५) झालेल्या छाननीत २८९ पैकी २७९ अर्ज वैध, तर १० उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. एफ. गायकवाड यांनी अवैध केले.

मतदारसंघनिहाय वैध, अवैध संख्या

सोसायटी मतदारसंघात सर्वसाधारण मध्ये १२६ पैकी १२५ वैध तर एक अर्ज अवैध, महिला राखीव - २४पैकी २४ वैध वि.जा.भ.ज. मतदारसंघात १४ पैकी १४ वैध, इतर मागासवर्गीय मतदारसंघात ३१ पैकी ३० वैध तर एक अर्ज अवैध, ग्रामपंचायत मतदारसंघात सर्वसाधारण ४३, पैकी ३६ वैध तर ७ अर्ज अवैध, आर्थिक दुर्बल -१६ पैकी १५ वैध तर एक अर्ज अवैध, अ.जा.-जमाती १५ पैकी १५ वैध, व्यापारी मतदारसंघ १४ पैकी १४ वैध, हमाल मापारी मतदारसंघ -६ पैकी ६ वैध असे एकूण २८९ पैकी २७९ अर्ज वैध तर १० अर्ज अवैध झालेले आहेत. याकामी संजय पाटील, महेश पाटील आदींनी सहकार्य केले.