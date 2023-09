Jalgaon Crime News : जुन्या वादातून तरुणावर चॉपरहल्ला; नाजुक जागेवर वार

By

Jalgaon Crime News : चिकन घेण्यासाठी जात असलेल्या पवन अशोक कोळी (वय ३०, रा. डीएनसी कॉलेजजवळ) या तरुणावर जून्या वादातून तिघांनी धारदार शस्त्राने वार केले. कांचननगर परिसरात रविवारी (ता. ३) घडलेल्या या घटनेत तरुण गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

रविवारी रात्री साडे आठच्या सुमारास पवन हा कांचननगर परिसरात चिकन घेण्यासाठी दुचाकीने जात होता. (Chopper attack on young man from old dispute Jalgaon Crime News)

त्यावेळी तिघा तरुणांनी त्याच्यासोबत वाद घालत त्याला मारहाण केली. या वादाचे पर्यावसान हाणामारीत होवून तिघांपैकी एकाने पवनवर धारदार शस्त्राने वार केले.

यात पवन हा गंभीर जखमी झाला असून, त्याला लागलीच काही जणांनी दुचाकीवरुन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले.

प्राथमिक उपचारांनंतर त्याला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेत पवनच्या वाहनाचेही नुकसान करण्यात आले आहे. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदविण्याचे काम सुरू होते.

नेमका वाद काय?

जखमी पवन पिळोदे-कोळी याच्या बहिणीसोबत हल्लेखोरांपैकी एकाच्या भावाने प्रेमविवाह केला आहे. तेव्हापासून ही खुन्नस असल्याचे परिचितांनी पेालिसांना सांगीतले. घटनेची माहिती मिळताच शनिपेठचे पोलीस निरीक्षक रंगनाथ धारबळे, डीबी पथकातील राहुल पाटील, अनिल कांबळे, अभिजीत सैंदाणे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जून्या वादातून हा हल्ला झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

तिघे ताब्यात

पवन पिळोदे या तरुणावर हल्ला करणारा गोपी कोळी, रोहीत कोळी आणि त्यांचा एक साथीदार अशा तिघांना शनिपेठ पेालिसांनी रात्री दहाच्या सुमारास ताब्यात घेतले असून, त्यांची चौकशी सुरु होती.