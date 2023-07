Jalgaon Crime News : पूर्ववैमनस्यातून दोन गटांत हाणामारी; शिरसोलीतील घटना

By

Jalgaon Crime News : तालुक्यातील शिरसोली प्र. न. येथील दोन गटांमध्ये पूर्ववैमानस्यातून हाणामारी झाली. हाणामारीत चाकू-सुरी, चॉपर, अशा हत्यारांचा वापर झाला. यात तीन तरुण जखमी झाले.

जखमींवर जिल्‍हा रुग्णालयात उपचार सुरू असून, जखमींच्या जबाबावरून औद्योगीक वसाहत पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल झाले आहेत. (Clash between two groups due to previous enmity Jalgaon Crime News)

हेमंत मुरलीधर बारी (वय १७, रा. शिरसोली प्र. न.), त्याचा मित्र मयुरेश रवींद्र महाजन (१७) व सचिन चौधरी शुक्रवारी (ता. २८) बसथांब्यावरील पानटपरीजवळ उभे होते. काही वेळाने तेथे वैभव मोहन बारी (२२), विवेक मोहन बारी (१९) मयूर बारी, सौरव सोनवणे (सर्व रा. शिरसोली प्र. न.) आले. त्यांनी हेमंतला ‘तू मागे मला शिवीगाळ का केली’, असा जाब विचारला आणि हेमंत, मयुरेश आणि सचिनला मारहाण करण्यास सुरवात केली.

विवेक बारी याने हेमंत बारीच्या कमरेखाली डाव्या बाजूस चॉपर खुपसून जखमी केले. मयुरेशच्या पोटात वैभव बारी याने हत्याराने वार केला व तिघांना ठार मारण्याची धमकी देऊन निघून गेले. याबाबत ग्रामस्थांनी जखमींच्या कुटुंबीयांना कळविले. कुटुंबीयांनी जखमींना शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. याबाबत हेमंत बारी याच्या जबाबावरून गुन्हा दाखल झाला आहे.

वैभव बारी याने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे, की शुक्रवारी रात्री साडेदहाला त्याचा भाऊ विवेक याला बसथांब्याजवळ कोणीतरी मारत आहे, अशी माहिती मिळाल्यावरून मी तेथे गेला. तेथे विवेक बारी याला कुणाल बारी, हेमंत बारी, मयूर महाजन, भोला बारी मारहाण करीत असल्याचे दिसले.

माझ्या भावाला मारहाण का करताय, अशी विचारणा केली असता, हेमंतने वैभवच्या उजव्या डोळ्यावर हत्यार मारून दुखापत केली. गर्दी जमा झाल्याने संशयित पळून गेले. ग्रामस्थांनी आम्हाला शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. यावरून गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक जितेंद्र राठोड, समाधान पाटील, शुद्धोधन ढवळे तपास करीत आहेत.