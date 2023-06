Jalgaon News : भाऊबंदकीत जुन्या वादातून हाणामारी

By

Jalgaon News : विटनेर (ता. जळगाव) येथे जुन्या भांडणाचा राग मनात ठेवून ४८ वर्षीय गृहस्थावर हल्ला करून जखमी केले.

विटनेर येथील शेतकरी भागवत पुंडलीक गावडे (वय ४८) कुटुंबीयांसह वास्तव्यास आहेत. (Clashes from old disputes in brotherhood Jalgaon News )

शनिवारी (ता. १०) रात्री साडेआठच्या सुमारास भागवत गावंडे आणि कैलास पुंडलीक गावंडे, संगीता कैलास गावंडे (दोन्ही रा. मीराचे पळासखेडे, ता. जामनेर) यांनी जुना वाद उकरून काढून भागवत पुंडलीक गावंडे यांना मारहाण केली.

व लाकडी दांडका डोक्यात टाकून जखमी केले. याबाबत जखमीच्या तक्रारीवरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. पोलिस नाईक प्रदीप पाटील तपास करीत आहेत.

