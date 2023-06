CM Shinde In Jalgaon : आकाशवाणी ते कोर्ट चौक रस्ता बंद; हजार चारचाकींसाठी पार्किंगची सोय

Jalgaon News : शहरातील पोलिस कवायत मैदानावर मंगळवारी (ता. २७) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘शासन आपल्या दारी’ हा जिल्हास्तरीय कार्यक्रम होणार आहे.

कार्यक्रमास येणाऱ्या लाभार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने वाहनतळाची व्यवस्था केली आहे.

दरम्यान, आकाशवाणी चौक ते कोर्ट चौक रस्ता मंगळवारी दुपारी दोन ते सायंकाळी सहापर्यंत सर्वसामान्यांना वाहतुकीसाठी बंद असेल. या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा. (CM Shinde Visit Management 42 crores of roads Start working demand has been made by BJP group leader corporator Rajendra Ghuge Patil Jalgaon News)

एरंडोलकडून येणाऱ्यांसाठी एकलव्य मैदान

एरंडोल, पारोळा, अमळनेर, धरणगाव तालुक्यांतून येणाऱ्या वाहनांसाठी एकलव्य क्रीडा संकुल मैदानावर वाहनतळाची व्यवस्था केली आहे. पाळधी रोडवरून येणारी वाहने खोटेनगर-शिव कॉलनी-प्रभात चौक उड्डाणपूलाखालून यु टर्न घेऊन अग्रवाल चौकमार्गे एकलव्य मैदानावर येतील.

यावल व चोपडा तालुक्यांतून ममुराबाद रोडवरून येणाऱ्या वाहनांसाठी जी. एस. मैदानावर वाहनतळ असेल. ही वाहने ममुराबाद रोडकडून भिलपुरा चौकी-टॉवर चौक-नेहरू पुतळा-सेशन कोर्ट चौक या मार्गाने येतील.

भुसावळकडील वाहनांना नेरी नाका

मुक्ताईनगर, भुसावळ, रावेर, जामनेर, बोदवड तालुक्यांतून भुसावळ रोडवरून येणाऱ्या वाहनासाठी नेरी नाका ट्रॅव्हल्स स्टॉपसमोरील मैदानावर वाहनतळ असेल.

ही वाहने कालिंका माता चौक-अजिंठा चौक-ईदगाह मैदानमार्गे ट्रॅव्हल्ससमोरील पार्किंग बाजूस, तर जामनेर रोडवरून येणारी वाहने अजिंठा चौक-ईदगाह मैदानमार्गे ट्रॅव्हल्ससमोरील पार्किंगठिकाणी येतील.

पाचोऱ्याकडील वाहनांना सागर पार्क

भडगाव, पाचोरा, चाळीसगाव तालुक्यांतून येणाऱ्या वाहनांसाठी सागर पार्कवर वाहनतळ असेल. ही वाहने पाचोरा रोडकडून येणारी वाहने डी मार्ट- काव्यरत्नावली चौक-सागर पार्क या मार्गाने येतील.

जळगाव शहर व तालुक्यातील आव्हाणे, ईदगाव, असोदा, भादली या गावांतून ममुराबाद रोडवरून येणाऱ्या वाहनांसाठी खान्देश सेंट्रल मॉल येथे वाहनतळ असेल.

ही वाहने ममुराबाद रोडवरून भिलपुरा चौक-टॉवर चौक ते नेहरू पुतळा-गोविंदा रिक्षा स्टॉपच्या उजव्या बाजूने येतील. एसटी वर्कशॉप मैदान व ब्रूक बँड कॉलनीत राखीव वाहनतळाची व्यवस्था केल्याची माहिती वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक लिलाधर कानडे यांनी दिली.