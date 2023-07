Jalgaon District Collector : सुव्यवस्थेसाठी पोलिस-‘महसुला’त समन्वय हवा : जिल्हाधिकारी प्रसाद

Jalgaon District Collector : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिस व महसूल प्रशासनाने एकमेकांमध्ये समन्वय ठेवत काम करावे, संघभावनेने काम करून नागरिकांमध्ये प्रशासनाबद्दल आत्मीयता निर्माण करा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शुक्रवारी (ता. २८) जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. (Collector Prasad statement about Coordination between Police Revenue is needed for law and order )

जळगाव जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था, तसेच विविध प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा बैठक झाली. तीत ते बोलत होते. पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय महसूल अधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक, विविध विभागांचे प्रमुख व क्षेत्रीय अधिकारी ऑनलाईन बैठकीत सहभागी झाले होते.

आगामी मोहरम सणाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात यावा, मोहरम मिरवणुकीत वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात याव्यात, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिस दलाला केल्या.

वाळू चोरीवर ‘नजर’

वाळू उत्खननाचा आढावा घेताना श्री‌. प्रसाद म्हणाले, की अवैध वाळू उत्खननात सहभागी नियमित गुन्हेगारांवर एमपीडीए कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, वाळू उत्खननाची छायाचित्रे मिळाल्यास त्यावर तत्काळ कारवाई करावी, जप्त केलेल्या वाळूची विक्री करावी.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तंटामुक्ती समितीची पुनर्रचना

स्थानिक वादांमुळे विकासकामे थांबली असतील, तर तंटामुक्ती समितीच्या सहकार्याने सुसंवाद ठेवत, वाद मिटवून विकासकामांना गती देण्याचे काम प्रशासनाने करावे. तंटामुक्ती व शांतता समितींची पुनर्रचना करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी केल्या.

मुलींच्या वसतिगृहात महिला अधीक्षकच हव्यात

समाजकल्याण, आदिवासी विकास, महिला व बालकल्याण, तसेच मुलींचे वसतिगृह चालविणाऱ्या शासकीय व अनुदानित संस्थांनी मुलींच्या वसतिगृहासाठी महिला अधीक्षकांचीच नियुक्ती करावी, अशा सक्त सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पूरग्रस्त गावांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाने सतर्क राहून काम करावे. यासाठी आपदामित्रांना तयार ठेवावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी दिल्या.

महामार्गालगत ढाब्यांवर दारू विक्रीस बंदी

जिल्ह्यातील पोलिसपाटलांची पदे रिक्त राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी‌. पोलिसपाटलांसाठी ग्रामपंचायतीत बसण्यासाठी व त्यांचे दप्तर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र जागा द्यावी, पोलिसपाटलांना सक्रिय करावे, महामार्गालगत असलेल्या हॉटेल आणि ढाब्यांवर अवैध दारू विक्री व पेयास बंदी घालण्याचे काम उत्पादन शुल्क विभागाने तातडीने करावे, बालविवाह रोखण्यासाठी पथके तयार करावीत, वनक्षेत्रातील दुर्मीळ लाकडांची तस्करी रोखण्याचे काम पोलिस व वन विभागाने संयुक्तपणे करावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.