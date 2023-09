Jalgaon News : आमदार चिमणराव पाटील यांच्या प्रयत्नाने शहरात तब्बल १०० कोटीपेक्षाही अधिक विकासकामे मंजूर होऊन बरीच कामे पूर्ण होऊन काही प्रगतिपथावर आहेत.

आता शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्ज या योजनेच्या भाग- सहा नागरी सुधारणा अंतर्गत शहरात नगरपरिषद कार्यालयाची प्रशासकीय इमारत व नवीन व्यापारी संकुलाच्या बांधकामासाठी ६ कोटी ८० लाख रुपयांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. (Commercial Complex to be set up with Parola Municipal Building Follow up of MLA Chimanrao Patil Jalgaon News)\

यामुळे नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कामांना गती मिळण्यासाठी मोठी मदत होणार असून, व्यापारी संकुलामुळे बेरोजगार युवकांना आपल्या छोट्या मोठ्या व्यवसायाला चालना मिळण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

या कामांना तातडीने प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करून लवकरच कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे आमदार चिमणराव पाटील यांनी सांगितले आहे.\

शहरात पाणीपुरवठा योजना, जलतरण तलाव, अत्याधुनिक सोयीसुविधायुक्त नाट्यगृह, शहरातील विविध कॉलनी भागातील खुल्या जागांचे सुशोभीकरण, प्रमुख चौक, महापुरुषांच्या पुतळ्यांचे सुशोभीकरण,

स्मशानभूमी सुशोभीकरणासह नूतनीकरण, मुख्य रस्त्यांवर विद्युतीकरण, अत्याधुनिक योग प्रशिक्षण केंद्र, युवकांसाठी जिम, फिश, मटन मार्केटची सुसज्ज इमारत, विविध समाजासाठी सामाजिक सभागृहे यासह अनेक कामांना आमदार चिमणराव पाटील यांच्या प्रयत्नातून मंजुरी मिळाली आहे.

या कामांच्या मंजुरीसह संपूर्ण शहरात भूमिगत गटार, संपूर्ण शहरात नव्याने रस्ते यांसह विविध लोकाभिमुख योजनांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आमदार चिमणराव पाटील हे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. या सर्वच प्रस्तावांना देखील लवकरच मंजुरी मिळणार आहे.