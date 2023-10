Jalgaon News : ‘त्या’ मक्तेदारांच्या कामाची पाहणी करून फाईलवर स्वाक्षरी : आयुक्त डॉ. गायकवाड

By

Jalgaon News : रस्त्याच्या कामाची बिले काढण्यासाठी मक्तेदाराने बुधवारी (ता. ११) मनपा आयुक्तांच्या दालनासमोरच ठिय्या आंदोलन केले होते. गुरूवारी (ता. १२) त्या मक्तेदारांच्या कामाची पाहणी करून आयुक्तांनी फाईलवर सह्या केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान, याबबत आयुक्तांनी सांगितले, कि आपण नियमानुसार काम करीत असून, आपल्यावर कोणाचाही दबाव नाही. (Commissioner Dr Gaikwad statement about Inspecting work of monopolistic and signing files jalgaon news)

महापालिकेचे मक्तेदार राकेश पाटील यांनी आपल्या कामाची बिले निघत नसल्यामुळे बुधवारी सायंकाळनंतर महापालिकेत आयुक्त डॉ. गायकवाड यांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले होते.

रात्री उशीरा त्यांना पोलीस बंदोबस्तात दालनाच्या बाहेर काढण्यात आले होते. गुरूवारी मक्तेदार पाटील यांच्या कामाच्या फाईलींवर स्वाक्षरी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

याबाबत आयुक्त डॉ. गायकवाड म्हणाल्या की, आपण कोणाच्याही कामाच्या फाईली अडविलेल्या नाहीत. त्यासाठी आपल्यावर कोणत्याही मंत्र्याचा दबाव नाही.

त्यांच्या कामाच्या जागेची पाहणी करण्याच्या गरज असल्यामुळे नियमानुसार त्या काढण्यात येत आहेत. आज आपण त्यांनी केलेल्या कामाची जागेवर जावून पाहणी करून त्यांच्या फाईलवर स्वाक्षरी केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.