Jalgaon News : आयुक्तांचा दणका तळमजल्यात वाहन पार्किंगसाठी केले रॅम्प; 3 दुकानांचे सील कायम

Jalgaon News : तळमजल्यावर वाहनपार्किंगसाठी रॅम्प करण्यात आल्याने महापालिका आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड यांनी सेलेब्रेशन व दीपक शूज या दोन दुकानांचे सील उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु तीन दुकानधाकरांनी अद्याप कोणतीही सुविधा न केल्याने त्यांचे सील कायम आहेत.

दरम्यान, ज्या दुकानदाराकडे पार्किंग सुविधा नसेल त्यांच्यावर दुसऱ्या टप्प्यात सील लावण्यची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड यांनी दिली. (Commissioner's action Ramp made for vehicle parking on the ground floor Seals of 3 shops maintained jalgaon news)