Jalgaon News : समुदाय आरोग्य संघटनेच्या प्रयत्नांना यश; 5 टक्के मानधनवाढीसह इतर मागण्या मंजूर

Jalgaon News : समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेतर्फे विविध मागण्यांसंदर्भात आरोग्यमंत्र्यांकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, दरवर्षी पाच टक्के मानधनवाढीसह इतरही मागण्या मंजूर झाल्या. याचा लाभ राज्यातील सुमारे दहा हजार समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना होणार आहे.

आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत सर्व गाव पातळीवरील आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्रांवर पाच वर्षांपासून समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदासाठी उच्चशिक्षित डॉक्टरांची निवड करण्यात आली.

त्यामुळे गावपातळीवरील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत उत्तम आरोग्यसेवा पुरवली जात आहे. परंतु, सुरवातीच्या काळात या समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. ( community health organization Other demands including 5 per cent increase in salary approved jalgaon news )

त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व समुदाय अधिकाऱ्यांनी मिळून महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटना स्थापन केली. या संघटनेच्या जळगाव जिल्ह्यातील डॉ. अमोल रावते यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यानंतर संघटनेने वेळोवेळी सर्व समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या समस्या व अडचणी शासनासमोर मांडल्या.

काही वेळा आंदोलन करण्याची वेळही या समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्यावर आली. त्यासाठी संघटनेच्या सर्व आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेतले. या आंदोलनाची दखल घेऊन तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे तसेच सध्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याबरोबर संघटनेच्या बैठका मंत्रालयात झाल्या. या वेळी समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या अडचणी सोडविण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

या राज्यातील सर्व समुदाय आरोग्य अधिकारी व संघटनेचे सर्व आजी-माजी पदाधिकारी, कृती समिती पदाधिकारी यांचा लढा व त्यामुळे लावलेली बैठक याचे फलस्वरूप म्हणून समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे इन्सेंटिव्ह संदर्भातील २३ इंडिकेटर कमी करून १७ करण्यात आले. ई संजीवनी कॉल पाचवरून दोन करण्यात आले.

तसेच दरवर्षी पाच टक्के मानधन वाढ देण्याचे मंजूर करण्यात आले. अशा प्रकारे संघटनेच्या लढ्याला काहीअंशी यश प्राप्त झाले. पुढेही अशाच प्रकारे समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या मागण्या व समस्या वेळोवेळी शासन दरबारी मांडून पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करीतच राहू, असे आश्वासन संघटनेचे माजी राज्याध्यक्ष डॉ. अमोल रावते यांनी सर्व समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना दिले आहे.