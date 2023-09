Jalgaon Crime : ऑडिओ क्लिप व्हायरल प्रकरणी माजी नगरसेवकाची मक्तेदाराविरुद्ध तक्रार

Jalgaon Crime : मोबाईल फोनवरील संवादाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल केल्याप्रकरणी माजी नगरसेवक नवनाथ दारकुंडे यांनी मक्तेदार राहुल धांडे यांच्याविरुद्ध लेखी तक्रार शहर पोलिस ठाण्यात दाखल केली आहे. (Complaint of former corporator against monopolist in audio clip viral case Jalgaon Crime)

शिवाजीनगरातील रस्तेकामाच्या निविदेवरून माजी नगरसेवक दारकुंडे व मक्तेदार धांडे यांच्यात मोबाईलवर वाद झाला. या वादाची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आली.

मंगळवारी (ता. २६) धांडे यांनी ‘आपल्यास मोबाईलवर धमकी दिल्या’प्रकरणी दारकुंडे यांच्याविरुद्ध पोलिसांत लेखी तक्रार दिली होती. याच प्रकरणी दारकुंडे यांनी बुधवारी (ता. २७) धांडे यांच्याविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.