Jalgaon News : महामार्ग व बाजारपेठ परिसरात मोठ्या प्रमाणात खरेदी- विक्रीची मोठ्या प्रमाणावर दुकाने आहेत.

मात्र दुकानाजवळच बरेच जण दुचाकी लावत असल्यामुळे वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होत असून, ज्येष्ठ नागरिकांसह बाजारात खरेदी करणाऱ्या महिलांची देखील मोठ्या प्रमाणात कसरत होत असल्यामुळे बेशिस्त पार्किंग करणाऱ्या वाहनांमुळे बाजारपेठेसह शहरातील रस्ते अरुंद होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. (Congestion of vehicles on road due to illegal parking jalgaon news)

दरम्यान, अशा बेशिस्त पार्किंग करणाऱ्या वाहनधारकांवर बऱ्याच वेळा कारवाई करून देखील परिस्थिती ‘जैसे थे’ होत असल्यामुळे पोलिस प्रशासनाने अशा बेशिस्त पार्किंग करणाऱ्या वाहनधारकांवर कायद्याची कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ नागरिकांसह महिला वर्गांकडून होत आहे.

दरम्यान पारोळ्याची बाजारपेठ ही वाय आकाराची असून, ते तिचे स्वरूप मोहरीर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ते बुधनाथ महाराज मठ ते पालिका चौक ते रथ गल्ली, पालिका ते तलाव गल्ली ते कजगाव नाका अशी आहे.

मात्र या परिसरात बरेच जण बेशिस्तपणे वाहन उभे करून खरेदी करताना दिसून येतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊन बऱ्याचदा वाहनधारक व पायी चालणाऱ्या नागरिकांमध्ये ‘तू तू..मैं मैं’ वाद देखील निर्माण झाले आहेत.

तलाव गल्लीत वाहतूक कोंडी

या रस्त्यातून पायी प्रवास करणाऱ्यांसह दुचाकी अवजड वाहन, तसेच चारचाकी वाहनांची नेहमीच वर्दळ असते. त्यातच रस्त्यावरच दुचाकी बेशिस्तपणे उभी केल्यामुळे या परिसरात वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊन वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी अर्धा अर्धा तास नागरिकांना ताटकळत राहावे लागते.

परिणामी, ग्रामीण भागातील जनता अशा बेशिस्त वाहतुकीमुळे बरीचशी खरेदी सोडून माघारी पाठ फिरवत घरी जातात. दरम्यान, बेशिस्त पार्किंग ही शहरातील मोठी डोकेदुखी ठरत असून, यावर तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी म्हणून पालिकेसह पोलिस प्रशासनाने या गंभीर बाबीचा विचार करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

पालिकेसह पोलिसांकडून बराचदा दंडात्मक कारवाई करून देखील यावर तोडगा निघत नसल्यामुळे प्रशासनाने याबाबत कठोर भूमिका घेण्याचे आवाहन नागरिकांतून होत आहे.

"शहरासह महामार्गावर बेशिस्तपणे वाहतूक करणाऱ्या व पार्किंग करणाऱ्या गाड्यांवर तसेच चालकांवर कारवाई करण्यात येईल. बाजारपेठ परिसरात कुणीही रस्त्यासह दुकान परिसरात दुचाकी लावू नये. बाजारपेठेत बेशिस्त पार्किंगमुळे गैरप्रकार घडल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल"- सुनील पवार पोलिस निरीक्षक, पारोळा

"बाजारपेठ परिसरात दैनंदिन खरेदी करताना ग्राहकांपेक्षा वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होत असते. परिणामी, पायी चालणे जिकरीचे होते. याबाबत पालिकेसह पोलिस प्रशासनाने योग्य ती अंमलबजावणी करावी." - संगीता पाटील, गृहिणी, पारोळा