Jalgaon News : बांधकाम तपासणी मशीन धूळखात; रस्ते कामांच्या दर्जाची पाहणीसाठी लाखो रुपयांचा खर्च

Jalgaon News : शहरातील बांधकामाची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेने खास मशीन मागविले आहे. सिमेंट रस्ते व इतर बांधकाम कशा पद्धतीने केली आहेत, हे पाहणीसाठी ते वापरले जाते.

अतिरिक्त आयुक्त असताना डॉ. विद्या गायकवाड यांनी त्या मशिनचा वापर करून मक्तेदारांना नवीन काम करण्यास सांगितले होते. मात्र, आता त्या मशिनचा वापरच होत नाही. (Construction inspection machine is not in use in municipality jalgaon news)

शहरातील सिमेंटचे रस्ते, भिंतीचे काम करण्याचे बांधकाम विभागाचे काही नियम आहेत. त्या पद्धतीने काम केल्यास संबंधित मक्तेदाराचे बिल काढण्यात येते. त्या पद्धतीत काम न केल्यास मक्तेदाराला बिल अदा करता येत नाही, तसेच त्याला नवीन काम करण्याचे आदेश दिले जातात.

बांधकामाच्या ठिकाणी या मशिनने छोटे ड्रील करून त्या ठिकाणी किती उंचीपर्यंत काम झाले आहे. त्यात कोणते मटेरियल वापरले आहे, याची तपासणी करता येते, तसेच मक्तेदाराने वापरलेले सिमेंट, खडी, वाळूचे नमुने घेऊन ते प्रयोगशाळेतही पाठविण्यात येतात. महापालिकेतर्फे शहर अभियंता यांच्या विभागात हे मशिन मागविले आहे. हाताने सहज हाताळता येणारे ते मशीन आहे.

आयुक्तांनी केली होती पाहणी

मनपा आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी या मशिनद्वारे पाहणी केली असता, पिंप्राळा व काही ठिकाणी मक्तेदाराने निकृष्ट काम केल्याचे आढळले होते. त्यांनी संबंधित मक्तेदाराला नोटीस बजावून काम पुन्हा करण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेत अशाप्रकारे पहिलीच कारवाई झाल्याने त्याचे कौतुकही झाले होते.

मशिनही गायब, पाहणीही नाही

महापालिकेतर्फे आता शहरात अनेक भागांत सिमेंटचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी रस्त्यांच्या कामाबाबत तक्रारीही येत आहेत. मात्र, महापालिकेचा कोणताही अधिकारी सिमेंटच्या रस्त्याची मशीन घेऊन थेट जागेवर जाऊन पाहणी करताना, तसेच मक्तेदारावर कारवाई करताना दिसून येत नाही.

आता ते मशिनही गायब झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेने लाखो रुपये खर्चून आणलेले मशीन कुठे धूळखात पडले याचीही माहिती घेण्याची गरज आहे. शहरात सध्या महापालिकेतर्फे मक्तेदाराकडून होत असलेल्या रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा तपासणी का केली जात नाही, असा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे.

मशिनच्या तपासणीचा रस्त्याच्या दर्जाचा अहवाल सक्तीचा करावा. तरच संबंधित मक्तेदाराचे बिल अदा करावे, अन्यथा बिल अदा करू नये. यामुळे रस्त्याचा दर्जाही चांगला राहील व लाखो रुपये खर्चून आणलेल्या मशिनचा उपयोगही चांगला होईल.