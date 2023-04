Jalgaon Crime News : हद्दपार बवालीचा बवाल; सुरा घेऊन दहशत माजविताना ताब्यात

By

Jalgaon Crime News : वर्षभरासाठी जिल्ह्यातून हद्दपार असलेला जुनेद शेख ऊर्फ बवाली (वय २६) सुरा घेऊन दहशत माजविताना पोलिसांनी त्याला पकडे आहे.

त्याच्याकडून सुरा हस्तगत करण्यात आला असून, त्याच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Controversy of Deportation Arrested while terrorizing with knife Jalgaon Crime News)

शहरातील मेहरुण परिसरात अक्षयतृतीयेनिमित्त बारागाड्यांचा उत्सव असल्याने एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक जयपाल हिरे, सफौ अतुल वंजारी, हेमंत कळसकर, पोलिस किशोर पाटील, सचिन पाटील, योगेश बारी, पोलिस कॉन्स्टेबल राहुल रगडे हे शनिवारी सायंकाळच्या सुमारास बंदोबस्त करीत होते.

या वेळी पोलिस निरीक्षक जयपाल हिरे यांना वर्षभरासाठी जिल्ह्यातून हद्दपार केलेला सराईत गुन्हेगार जुनेद शेख उर्फ बवाली युनूस शेख (रा. तांबापूर) हा कमरेला सुरा लावून दहशत माजवित असल्याच माहिती मिळाली.

त्यांनी तत्काळ गुन्हे शोध पथकातील कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार करून कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार पथकाने मेहरूण परिसरात सापळा रचून मेहरुण परिसरातील महादेव परिसरात रवाना केले. या वेळी युनूस ऊर्फ बवाली शेख हा त्याठिकाणी फिरत होता.

पथकाने त्याला हद्दपार असल्याने जिल्ह्यात येण्यासंबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी असल्याची विचारणा केली. परंतु त्याच्याकडे कुल्याही प्रकारची परवानगी नव्हती. दरम्यान, पोलिसांनी त्याची अंगझडती घेतली असता, त्याच्या कमरेला लोखंडी धारदार सुरा मिळून आला.

त्याच्याविरुद्ध उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या आदेशाचे उल्लंघन, तसेच आर्म अ‍ॅक्टप्रमाणे पोलिस कर्मचाऱ्या‍च्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.