By

यावल : येथील सोनार समाज दफन भूमीस सरंक्षण भिंत व तार कंपाउंड करण्याचा ठराव पालिकेने केला होता. पालिकेने सरंक्षण भिंतीचे काम सुरू केल्याने इतर समाजाने पालिकेच्या ठरावावर आक्षेप घेत येथील न्यायालयात दावा दाखल केला. सहाय्यक न्यायाधीश व्ही. एस. डामरे यांनी सुरू असलेल्या कामास स्थगिती दिली आहे.

येथील शेत गट क्रमांक १६३४ मधील १० आर. शेतजमीन शहरातील हिंदू समाजातील १० विविध जातींसाठी दफनभूमी म्हणून शासनाने दिली आहे. यात वडर समाज, भिल्ल समाज, सोनार, कोष्टी, माळी, भगत, महानुभाव व हिंदू धर्मातील अन्य जातींसाठी दफनभूमी म्हणून दिली आहे.(Court stayed work of protective wall in progress at Hindu Samaj burial ground Jalgaon News)

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

हेही वाचा: Nashik News : उद्यान नागरिकांसाठी की गावगुंड, मद्यपींसाठी; वावरेनगरातील रहिवाशांचा संतप्त सवाल

पालिकेने ३० जून २०२१ ला सोनार समाज दफनभूमीस संरक्षण भिंत व तारेचे कंपाउंड करण्याचा ठराव केला व संरक्षण भिंतीचे कामास पालिकेने सुरू केले.

नगरपालिकेने एकाच समाजाची दफनभूमी ठरावात दर्शविल्याने त्यास येथील रामलाल गंगाराम शिंदे, सखाराम आधार भिल, किशोर सुरेश महाजन, किरण मधुकर साळी यांनी पालिकेच्या ठरावाला आक्षेप घेत पालिकेविरुद्ध येथील न्यायालयात दावा दाखल केला होता.

शुक्रवारी (ता. ६) न्यायालयाने सुरू असलेल्या बांधकामास पुढील तारखेपर्यंत स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने समाधान व्यक्त केले जात आहे. वादीतर्फे ॲड. गोविंद बारी यांनी काम पाहिले.

हेही वाचा: Jalgaon Crime News : New Yearची दुकानफोडी चोरट्याला पचलीच नाही