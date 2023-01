Leopard Attack News : बिबट्याने पाडला गाय, हरणाचा फडशा

By

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) : गिरणा पट्ट्यात बिबट्याकडून गुरांवर होणारे हल्ल्याचे सत्र अद्यापही सुरुच आहे. बहाळ (ता. चाळीसगाव) येथे बिबट्याने गायीचा फडशा तर करगाव तांडा शेतशिवारात हरणाच्या पाडसाचा फडशा पाडल्याची घटना बुधवारी (ता. ११) सकाळी उघडकीस आली.

या घटनेनंतर पशुपालकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. सध्या शेतीकामाचे दिवस सुरू असून, वन विभागाने या बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

बहाळ (ता. चाळीसगाव) येथील शेतकरी व दुग्ध व्यावसायिक असलेले शब्बीर बाबू मलक यांच्या गुढे रस्त्यालगतच्या गायत्री पेट्रोलपंपामागे बुधवारी पहाटे चारच्या सुमारास बिबट्याने एक लाख रुपये किमतीच्या गायीचा फडशा पाडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. तर दुसरीकडे करगाव, इच्छापूरतांडा या शेतशिवारात हरणाच्या पाडसाचा फडशा पाडल्याची दुसरी घटना घडली. या घटनेने भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

हरणाचा फडशा

करगाव, इच्छापूर तांडा शिवारात वसंत दल्ला राठोड व वाल्मिक प्रताप राठोड यांना त्यांच्या गट नं.१४० या परिसरात बिबट्या सदृश्य प्राणी दिसला असून त्या ठिकाणी हरणाच्या पाडस मृत अवस्थेत दिसुन आले.

यामुळे भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या भागात वन विभागामार्फत शेतकऱ्यांना रात्री शेतात जाण्याचे टाळावे व दिवसा २-४ लोकांच्या टोळीने सावधानी बाळगून शेतात जावे असे आव्हान वनविभागाने केले आहे.सध्या गिरणा पट्यात कांदा लागवड मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.त्यामुळे मजुरांमध्ये भीती पसरली आहे.वनविभागाने या ठिकाणी पिंजरा लावुन बिबट्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी होत आहे.

बिबट्याचे दर्शन

बहाळ शिवारात दोन दिवसांपूर्वी राकेश चौधरी यांना बिबट्या दिसला होता. मात्र त्यावर कोणीही विश्वास ठेवला नाही. त्या ठिकाणी वन विभागामार्फत ट्रप कॅमेरा लावण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहे. बहाळसह परिसरात बिबट्या असल्याने शेतकरी भयभीत झाले आहेत. वन विभागाच्या वनरक्षक ए. के. ठाकरे यांनी मृत गायीची पाहणी करून पंचनामा केला.

