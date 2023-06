Jalgaon Crime News : भाऊ, बहिणीवर जीवघेणा हल्ला; भावासह आरोपींना जन्मठेप

By

Jalgaon Crime News : वडिलोपार्जित शेतजमिनीत वाटप न करता ती सर्व नावावर करून देण्याच्या अट्टाहासापोटी भाऊ, त्याचे शालक व मित्राने भाऊ बहिणींना ठार मारण्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने आरोपीला जन्मठेप ठोठावली. (crime of killing brothers and sisters proved court sentenced accused to life imprisonment jalgaon crime news)

कळमसरे (ता. पाचोरा) येथील शेतकरी दिलीप डांबरे यांनी वडिलांच्या मृत्यूपूर्वीच त्यांच्या मालकीची चारपैकी तीन एकर शेती पैसे देऊन विकत घेतली. उर्वरित एक एकर शेतात तिघे भाऊ व बहिणींचा हिस्सा होता.

मात्र, पूर्ण शेतजमीन माझ्या एकट्याच्या नावे करून द्यावी, या अट्टाहासापोटी संजय दत्तू डांबरे याने त्याचे शालक बापू बागुल, उमेश बागूल व मित्र विजय राजपूत (रा. मोहाडी) यांच्यासोबत रिक्षा (एमएच १९, एएक्स ३७९५)मधून दिलीप डांबरे यांच्या शेतात धडकला.

शिवीगाळ करून सुनील डांबरे, बहीण रेखाबाई व वैशाली डांबरे यांना लाकडी दांडक्याने मारहाण करून गंभीर जखमी केले. नंतर चौघांनी दिलीप डांबरे यांच्यावरही ठार मारण्याच्या उद्देशाने हल्ला चढविला.

याबाबत जखमींच्या जबाबावरून लोहारा पोलिस दूरक्षेत्रात गुन्हा दाखल झाला होता. न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले. हा खटला सुरू असताना, बापू बागूल यांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध दाखल प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी खटला खद्द केला होता.

या खटल्याची सुनावणी जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. एन. खडसे यांच्यासमोर झाली. १४ साक्षीदारांची साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली. सरकार पक्षाने संशयिताविरुद्ध सादर केलेले पुरावे व सरकारी वकिलांचा प्रभावी युक्तिवाद ग्राह्य धरून संजय डांबरे, उमेश बागूल व विजय राजपूत यांच्याविरुद्ध दोषारोप सिद्ध झाला. त्यावरून आरोपींना न्यायाधीश खडसे यांनी जन्मठेप व दंड सुनावला. दंड न भरल्यास कैद सुनावली.

सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील नीलेश चौधरी यांनी काम पाहिले. त्यांना पैरवी अधिकारी म्हणून देविदास कोळी, विजय पाटील यांनी सहकार्य केले.