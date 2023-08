Jalgaon News : चाळीसगाव बनतेय गुटखाविक्रीचे केंद्र; 5 वर्षांत कोट्यवधींचा माल जप्त

By

भिकन वाणी : सकाळ वृत्तसेवा

Jalgaon News : शहरासह तालुक्यात गेल्या पाच वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा गुटखा पोलिसांनी जप्त केला असून, आतापर्यंत १५ ते २० गुन्हे दाखल झाले आहेत.

गुटख्याची बेकायदेशीर वाहतूक, तसेच विक्री होत असल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आल्याने चाळीसगाव अवैध गुटखाविक्रीचे केंद्र बनतेय की काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, गेल्या सोळा महिन्यांपासून ग्रामीण पोलिस ठाण्यात एक कंटेनर जप्त केला आहे. चाळीसगाव शहर पोलिस ठाण्यासह ग्रामीण, तसेच मेहुणबारे पोलिस ठाणे येथे चार वर्षांत १५ ते २० गुन्हे दाखल झालेले आहेत. (Crores worth of Gutkha goods seized in 5 years in chalisgaon jalgaon news)

दरम्यान, आमदार मंगेश चव्हाण यांनी २०१९ मध्ये गुटखा घेऊन जात असलेल्या वाहनाचा पाठलाग करून स्टिंग ऑपरेशन केले होते.

राज्य सरकारने प्रतिबंधित केलेला व मानवी आरोग्यास घातक असलेल्या गुटख्याची सर्रास विक्री आणि वाहतूक होत असल्याचे पोलिस कारवाईतून स्पष्ट झाले. गुटख्याची सर्रास विक्री होत असताना अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय जळगाव येथे असल्यामुळे अधिकारी वर्गाचा फारसा वचक नसल्याचे दिसते.

त्यामुळे शहरातील घाऊक विक्रेत्यांपासून तर किरकोळ विक्रेत्यापर्यंत बिनधास्तपणे अवैधरित्या कंटेनरमध्ये लाखो रुपयांचा मानवी आरोग्यास अपायकारक व घातक असलेला गुटखा सापडलेला आहे.

...अशी झाली कारवाई

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अशोक लेलँड कंपनीची चारचाकी वाहनात ४ लाख २६ हजार रुपये किमतीचा तंबाखूजन्य सुगंधित गुटखा गोण्यांमध्ये आढळून आला होता. तसेच मार्च २०२२ मध्ये एका कंटेनरमधून ९२ लाख ३४ हजार रुपये किमतीचा गुटखा, एप्रिल २०२२ मध्ये आणखी एका कंटनेरमधून ८२ लाख २५ हजारांचा गुटखा जप्त केला होता.

शहरातील शिवदास पंडित गोराने (शिवशक्ती नगर), विनोद सुदाम येवले (ठाकूरवाडी), गुलाब चंदरलाल ओचानी (सिंधी कॉलनी), नियाज बबाल खान, साहिल अमरलाल कक्का (हनुमावाडी), नीलेश राजकुमार कक्का, रवींद्र विश्वनाथ वाणी, राजेंद्र मैकुलाल केशरवाणी, सतीश मैकुलाल केशरवाणी (रा. स्टेशन रोड) यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत.

तसेच यावर्षी बसस्थानकासमोर आयशर ट्रकमधून ७० लाख २० हजार रुपयांचा सुगंधित पान मसाला, जाफरानी जर्दा गुटखा जप्त करण्यात आला. येथील खरजई रेल्वे गेटजवळ अक्षय गुलाब कोतकर (रा. गुरुवर्य नगर, हिरापूर रोड) याच्याकडून महिंद्रा पिकअपमधून ११ लाख ३२ हजारांचा माल जून २०२३ मध्ये जप्त करण्यात आला. तर दहा दिवसांपूर्वीच विजय चंद्रकांत देवरे (रा. पाटीलवाडा) यांच्या निवासस्थानी छापा टाकून अंदाजे ५६ हजारांचा माल जप्त करण्यात आला.

आमदार चव्हाणांकडून ‘स्टिंग ऑपरेशन’

आमदार मंगेश चव्हाण यांनी चार वर्षांपूर्वी २०१९ मध्ये बेकायदेशीररित्या लाखो रुपयांचा गुटखा घेऊन जात असलेल्या गाडीचा पाठलाग करून स्टिंग ऑपरेशन केले होते. मेहुणबारे पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक बेंद्रे यांना निलंबित करण्यात आले होते. धुळे, नाशिक, औरंगाबाद या तीन जिल्ह्यांच्या सीमेवर चाळीसगाव असल्यामुळे तालुक्यात कंटेनरने गुटखा माल येत असल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. अशा अनेक घटनांमुळे चाळीसगाव गुटखाविक्रीचे केंद्र बनले आहे.