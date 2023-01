Jalgaon News : मेहुणबारेत प्राचीन शनी मंदिरात रीघ

By

मेहुणबारे (ता.चाळीसगाव) : मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) येथील साडेतीनशे वर्षापूर्वीच्या प्राचीन शनी मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती.

त्या दृष्टिकोनातून नियोजन देखील करण्यात आले होते. भाविकांसाठी प्रसाद वाटप सुरू होते. दिवसभर भाविकांची रीघ लागली होती. (Crowd in ancient Shani temple MehunbareVarious religious rituals by devotees after Shani transit Jalgaon News)

हेही वाचा: Nashik News : शहरातील 323 बेघर निवारा केंद्रात रवाना

मेहुणबारे येथे गिरणा काठावर प्राचीन असे जागृत देवस्थान आहे. १७ जानेवारीला शनिचे संक्रमण झाले आणि मीन राशीत शनीने प्रवेश केला आहे.

त्यामुळे विविध धार्मिक विधी केले जातात. शनीचे दर्शन घेणे, तेल अर्पण करणे, आराधना करणे, जप करणे आदी उपाय केले जातात. त्यासाठी येथील प्राचीन शनी मंदिरात आज परिसरातील ब्राह्मणांकडून अनेक भाविकांनी अभिषेक करून घेतला.

मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

हेही वाचा: Agriculture News : तरूण शेतकरी यशोगाथा; शेडनेटच्या साहाय्याने 1 एकरात चक्क 35 टन उत्पादन!

हरीपाठासह कीर्तन

येथे शनी महाराज भक्त मंडळाने गेल्या तेरा महिन्यापासून प्रत्येक शनिवारी सायंकाळी हरीपाठ, त्यानंतर कीर्तन व भाविकांना अन्नदान केले जाते. आज या ठिकाणी सायंकाळी साडेपाचला मंदिरात हरिपाठ, त्यानंतर हरिदास महाराज (तरवाडे) यांची कीर्तन सेवा झाली. गावातील, परिसरातील, भाविकानी कीर्तन संपल्यावर महाप्रसादाचा लाभ घेतला. आजच्या महाप्रसादाचे यजमान सर्व शनिभक्त मंडळाकडून करण्यात आले होते.

ज्योतिष म्हणतात....

शनीने मंगळवारी (ता.१७) सायंकाळी ६.१ मिनीटानी कुंभ राशीत प्रवेश केला आहे. सन २०२२ मध्ये २९ एप्रिल २०२२ ला शनीने कुंभ राशीत प्रवेश केला होता. १२ जुलै २०२२ शनीने वक्री गतीने मकरराशीत प्रवेश केला होता. शनीच्या या कुंभराशी प्रवेशामुळे धनु राशीची साडेसाती संपत असून, मकर, कुंभ आणि मीन या राशीला साडेसाती असल्याचे ज्योतिषांनी सांगितले.

हेही वाचा: Dhule News : योजना 154 कोटींची; तरीही जलकुंभ कोरडेच? शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचा वार कोणावर?