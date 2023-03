Jalgaon News : वादळी तडाख्याने अडीच कोटींचे नुकसान; रब्बी पिकांसह केळी उद्ध्वस्त

रावेर (जि. जळगाव ) : तालुक्यात १८ मार्चला झालेल्या वादळी पावसाच्या (Rain) तडाख्यामुळे शेतकऱ्यांच्या रब्बी व केळी पिकांचे सुमारे ३४२ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे अडीच कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा वस्तुनिष्ठ पंचनामा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. (Damage of 2 5 crore of rabi and banana crop due to storm rain jalgaon news)

रावेर तालुक्यात ४४ गाव शेती शिवारात वादळी पावसाच्या तडाख्यामुळे केळी व गहू, हरभरा, मका ही रब्बी पीके जमीनदोस्त होऊन नुकसान झाले. महसूल व कृषी विभागाकडून २० मार्चपासून वस्तुनिष्ठ नुकसानीच्या पंचनाम्यास सुरुवात झाली होती. आज नुकसानीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला.

पीकनिहाय शेतकरी संख्या, बाधित क्षेत्र व नुकसान असे :

मका : शेतकरी २७५, बाधीत क्षेत्र -१६०.८० हेक्टर, नुकसान -९६ लाख, ४८ हजार रुपये.

गहू : शेतकरी -८३, बाधित क्षेत्र -५३.८८ हेक्टर क्षेत्र, नुकसान -३२ लाख,३२ हजार, ८०० रुपये.

हरभरा : शेतकरी - १५५, बाधित क्षेत्र -११८.१५ हेक्टर क्षेत्र, नुकसान - ७१ लाख ३७ हजार रुपये.

केळी : शेतकरी -१८, बाधित क्षेत्र -८.२० हेक्टर क्षेत्र, नुकसान - ३६ लाख ४० हजार, ४०० रुपये.

५३१ शेतकऱ्यांच्या ३४१.८३ हेक्टर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या रब्बी व केळी पिकाचे एकूण २ कोटी ३६ लाख, ५८ हजार ६०० रुपयांच्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा पंचनामा करण्यात आला आहे.

मागील भरपाई अद्यापही नाही

मागील वर्षी वादळी पावसामुळे केळी पिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. सुमारे दीड हजार शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई अद्यापही मिळाली नाही. मागील व १८ मार्चला झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्वरित मिळावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.