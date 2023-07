Jalgaon Crime: पाचोरा औद्योगिक वसाहतीत धाडसी चोरी; 4 लाख 18 हजारांचा ऐवज लंपास

By

Jalgaon Crime : येथील मोंढाळा रस्त्यावरील औद्योगिक वसाहतीतील कृषक धान्य व्यापार, बाजोरिया ऑइल मिल व बाजारीया रिफायनरीच्या सुरक्षारक्षकास चाकूचा धाक दाखवून आत प्रवेश केला व आतील शटर वाकवून व दरवाजे तोडून चोरट्यांनी चार लाख १८ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला.

ही घटना रविवारी (ता. २३) पहाटे उघडकीस आली. (Daring theft in Pachora Industrial Estate 4 lakh 18 thousand instead of Lumpas Jalgaon Crime)

रविवारी मध्यरात्री साडेतीनच्या सुमारास तीन चोरटे सम बाजेरिया रिफायनरीच्या प्रवेशद्वाराजवळ आले व त्यांनी सुरक्षारक्षकास चाकूचा धाक दाखवून जीवे मारण्याची धमकी देत आत प्रवेश केला. आतील चॅनेल गेट वाकवून व दरवाजे तोडून चार लाख १८ हजार रुपयांचा ऐवज घेऊन चोरटे पसार झाले.

यात चार लाख पाच हजार रुपयांची रोकड (सर्व पाचशेच्या नोटा), पाच हजार रुपयांची गोदरेज तिजोरी, हजार रुपयांचा सोनेरी पेपरवेट, सहा हजार रुपयांचे डीव्हीआर मशीन व हजार रुपयांचा मोबाईल, असा ऐवज आहे.

या चोरीमुळे औद्योगिक वसाहत, तसेच व्यापारी संकुलातील दुकानदारांमध्ये भीती पसरली आहे. या प्रकरणी आशिष बाजोरीया यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पाचोरा पोलिसांत गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिस निरीक्षक राहुल खताळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक योगेश गणगे तपास करीत आहेत.