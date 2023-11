Jalgaon News : पिंप्राळ्यात 9 वर्षांच्या बालिकेचा मृत्यू

Jalgaon News : पाणी भरण्यासाठी विजेची मोटर सुरू असताना विजेचा धक्का लागल्याने नऊ वर्षांच्या बालिकेचा मृत्यू झाला. दिवाळी पवार्तच पिंप्राळा (ता. मुक्ताईनगर) येथे ही घटना घडली.

राधिका पुरुषोत्तम कहाते, असे मृत बालिकेचे नाव आहे. (Death of 9 year old girl in Pimprala due to electric shock jalgaon news)

पिंप्राळा येथील पुरुषोत्तम कहाते कुटुंबीयांसह मोलमजुरी करतात. शनिवारी (ता. ११) दुपारी बाराच्या सुमारास घरातील आई, वडील, भाऊ आणि मोठी बहीण मजुरीसाठी शेतात गेल्याने राधिका एकटी घरी होती.

नळांना पाणी आल्याने ते भरण्यासाठी राधिका मोटर सुरू करून पिन लावण्यासाठी मोटरीजवळ गेली. मात्र पिन सुटून तिच्या अंगावर पडली आणि विजेचा धक्का लागून ती जागेवरच कोसळली. शेजारच्या भागवत पडोळकर यांनी तिच्या अंगावरील पिन काढली.

मात्र राधिका मृत झाली होती. घटनेची माहिती गाव व परिसरात पसरताच हळहळ व्यक्त करण्यात आली. राधिका तिसरीला होती. ती सर्वांची लाडकी होती. घटनेवेळी राधिकाबरोबर तिच्या मैत्रीणी होत्या.

त्या घरासमोरील वाड्यात खेळत होत्या. मात्र नळाला पाणी आल्याने राधिकाने सर्वांना वाड्याच्या बाहेर काढून मोटर सुरू करून पाणी भरले. नळाचे पाणी गेल्यावर तिने वीजप्रवाहातच पिन ओढली आणि ती तिच्या हातात आली. त्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. तिच्या मैत्रिणी जर जवळ असत्या तर मोठी दुर्घटना घडली असती.