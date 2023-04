Jalgaon News : पाळधीत उष्माघाताने शेतकऱ्याचा मृत्यू

By

Jalgaon News : येथील शेतकऱ्याचा उष्माघाताने (Heat Stroke) मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १८) दुपारी घडली. (Death of farmer due to heat stroke in Paldhi jalgaon news)

येथील शांताराम बुधा भराडी (वय ४०) यांची दोन बिघे शेती आहे. ते मंगळवारी सकाळी शेतात काम करण्यासाठी गेले होते. दुपारी घरी आल्यानंतर त्यांची तब्येत अचानक खराब झाली.

उपचारासाठी रुग्णालयात घेऊन गेल्यानंतर त्यांची तब्येत आणखी बिघडली. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यावर त्यांना मृत घोषित केले. त्यांचा मृत्यू उष्माघाताने झाला. त्यांच्या पश्‍चात पत्नी, तीन मुले, दोन भाऊ असा परिवार आहे.