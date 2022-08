जळगाव : चंद्रप्रभा कॉलनीतील निर्माणाधीन इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर प्लॅस्टर करत असताना तोल जाऊन खाली कोसळून मिस्त्रीचा त्यात दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी साडेदहा वाजता घडली. शेख उस्मान शेख इस्माईल (वय ४०, रा. हुडको, पिंप्राळा) असे या बांधकाम मिस्त्रीचे नाव आहे.

जिल्‍हापेठ पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली. कुठल्याही सुरक्षा उपायांच्या वापराविना या साईटवर काम सुरु असल्याचे ही दुर्घटना घडल्याचे सांगण्यात आले.

गणेश कॉलनीजवळील चंद्रप्रभा सोसायटीत टिल्लू शर्मा यांच्या पाच मजली इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. नेहमीप्रमाणे सोमवारी (ता. ३०) सकाळी साडेआठ वाजता सर्व मजूर कामावर आले. ठरल्याप्रमाणे शेख उस्मान हे पाचव्या मजल्यावरील भिंतीला प्लास्टर करत होते. तर, त्यांचे सहकारी शेख हुसेन शेजारीच भिंतीचे बांधकाम करीत होते.

प्लॅस्टरसाठी बाहेरूनच लाकडी बल्ल्या उभारण्यात आल्या असून त्यावरील फालकवर उभे राहून एका हातात घमेली व दुसऱ्या हातात थापीने (प्लास्टर करण्याचा सराटा) भिंतीवर माल थापून त्याचे प्लास्टर सुरु असताना उस्मान यांचा अचानक तोल गेल्याने ते थेट खाली जमिनीवर कोसळले.

उस्मान खाली कोसळताच आवाज झाल्याने खाली काम करणाऱ्या इतर मजुरांनी आवाजाच्या दिशेने धाव घेतली असता. खाली कोसळताच उस्मान यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तातडीने रिक्षात टाकून त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हलविण्यात आले. तेथे त्यांना मृत घोषित केले.

आईच्या मृत्यूनंतर पित्याचाही अंत

शेख उस्मान इस्माईल याच्या पत्नीचे यापूर्वीच निधन झालेले आहे. पत्नी पश्चात त्यांच्या तीन मुली व दोन मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. मोठ्या मुलीचे लग्न झाले असून ती सासरी असते. आई पाठोपाठ वडिलांचाही अकाली मृत्यू झाल्याने ही मुलं पोरकी झाली आहे.

घटनेचे वृत्त कळताच नातेवाईक, कुटुंबीयांसह पिंप्राळा हुडकोतील नागरिकांनी रुग्णालयात धाव घेतली. पत्नीनंतर पाच अपत्यांची जबाबदारी स्वतःवर असल्याने उस्मान एकही दिवस घरी राहत नसे, बांधकामावर कामाची रोजंदारी नसेल तर मिळेल ते काम करुन ते पैसे कमावत होते.

सुरक्षा साधनांचा अभाव

पाचव्या मजल्यावर सुरु असलेल्या कामासाठी नियमानुसार संबंधित मिस्त्री मजुराच्या डोक्यावर हेल्मेट असणे अपेक्षीत आहे, कंबरेला सेफ्टीबेल्टसह, इमारतीला सुरक्षा जाळी लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, सर्रासपणे विनासुरक्षा जीव धोक्यात घालून बांधकाम मजुरांकडून काम करवन घेतले जाते. काम सुरु असताना तेथे संबंधित साईट इंजिनिअर आणि ठेकेदार यांची उपस्थिती अपेक्षीत होती. मात्र, या बाबींवर कधीच कामगार आयुक्त किंवा तत्सम यंत्रणा लक्ष देत नाही.

