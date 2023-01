Jalgaon News : नगरपालिकेची बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई करा

अमळनेर : नगरपरिषदेतील मुख्याधिकाऱ्यांसह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत जाणीवपूर्वक खोट्या तक्रारी व आरोप करून शारीरिक व मानसिक त्रास देणाऱ्या लोकांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी नगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन केली आहे. महसूलचे संतोष बावणे यांनी निवेदन स्वीकारले.

फायनल प्लॉट १२३ मधील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भातील झालेल्या वादात मुख्याधिकारी व इतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर काही सामाजिक कार्यकर्ते आपली हेतुपुरस्कर बिनबुडाचे आरोप करीत असून, नगरपालिकेच्या कामात रोज कोणी ना कोणी ढवळाढवळ करीत आहेत. (Defamation of municipality Take action against perpetrators Demand of officers employees union Jalgaon News)

हेही वाचा: Nashik News : गंगापूर कॅनॉल मध्ये आढळला दुचाकी सह संशयास्पद मृतदेह

यामुळे मात्र कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. फायनल प्लॉट क्रमांक १२३ मधील नियोजित व्यापारी संकुल हे नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जागेवर शासनाने ठरवून दिलेल्या मापदंडानुसारच कायदेशीर प्रक्रिया राबवून नगरपरिषदेचे आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी तयार केले जात आहे.

त्या जागेवर राहणाऱ्या सर्व नागरिकांचे पुनर्वसन करूनच नियोजित व्यापारी संकुलाचे बांधकाम केले जात आहे. या बाबतीत सर्व अतिक्रमित नागरिकांनी स्वतः अतिक्रमण काढून घेऊ, असे परिषदेस लेखी दिलेले असताना देखील यात वारंवार अधिकाऱ्यांविरोधात षडयंत्र रचले जात आहेत.

असे असतानाही काही मंडळी चिथावणीखोर वक्तव्य करून नगरपरिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पर्यायाने नगरपरिषदेला मुद्दाम बदनाम करीत असून शहराचे वातावरण बिघडवून अशांतता माजवून कर्मचाऱ्यांना देखील शारीरिक व मानसिक त्रास देण्याचे काम करीत आहे.

गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून

हेही वाचा: Nashik News | ज्ञानदीपमधील अत्याचार प्रकरणी आयोगाला स्वतंत्र अहवाल देणार : सेवानिवृत्त पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित

यामुळे कर्मचारी वर्ग धास्तावलेला असल्याने अशा मंडळींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी करून मागणी पूर्ण न झाल्यास सर्व कर्मचारी कामबंद आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.

या वेळी निवेदनावर उपमुख्याधिकारी संदीप गायकवाड, आरोग्य निरीक्षक हैबत पाटील, नगर अभियंता अमोल भामरे, उपनगर अभियंता डिगंबर वाघ, विद्युत नगर अभियंता प्रशांत ठाकूर, पाणीपुरवठा अभियंता सत्यम पाटील, संजय चौधरी, जगदीश पदमर, अविनाश संदानशिव, सोमचंद संदानशिव, राध्येशाम अग्रवाल, प्रसाद शर्मा, चंद्रकांत शिंगाने, महेश जोशी, नीलेश संदानशिव, सुनील भोईटे, ज. गो. ठाकरे, फय्याज शेख अहमद, लियाकत अली सय्यद, राधा नेतले तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहे.

हेही वाचा: Nashik News : मीनाताई ठाकरे उद्यानात स्वच्छता मोहीम; उद्यानातील खेळण्यांची लवकरच दुरुस्ती!