वीजबिल कमी करण्यासाठी अभियंत्याच्या नावे लाचेची मागणी; पंटर अटकेत

जळगाव : औद्योगिक वसाहत परिसरात साई सर्व्हिसेस नावाच्या गॅरेजवर महावितरण विभागाच्या भरारी पथकाने छापा टाकला होता. वाढीव वीजबिल कमी करून देण्यासाठी महावितरण अभियंता पाचंगे यांच्या नावाने लाच मागणाऱ्या संशयित ‘पंटर’ला अटक करून गुन्हा दाखल झाला आहे. (demand of bribe in favor of engineer to reduce electricity bill Nashik Latest Marathi News)

लाचलुचपत विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, औद्योगिक वसाहत परिसरातील साई सर्व्हिसेस नावाच्या कार दुरुस्ती गॅरेजमध्ये विद्युत मिटरमध्ये संक्शन लोड २५ केडब्लू असताना वीजबिल केवळ २ केडब्लू प्रमाणे येत असल्याचे व्हिजीलन्स विभागाच्या पथकाने छापामारुन पंचनामा केला हेाता.

ही कारवाई टाळण्यासाठी व निर्धारीत विजभार कमी करून देण्यासाठी अभियंता पाचंगे यांच्या नावाने अनिल सुधाकर सासनिक (वय ३५, रा. श्रद्धा कॉलनी) याने दहा हजारांच्या लाचेची मागणी केली हेाती.

तक्रादाराने लाचलुचपत विभागाच्या कार्यालयात लेखी तक्रार केल्यावरुन लाचलुचपत विभागाचे उपअधीक्षक शशिकांत पाटील, निरीक्षक संजोग बच्छाव, दिनेश सिंग पाटील, सुरेश पाटील, अशोक अहिरे, सुनील पाटील, रवींद्र घुगे यांच्या पथकाने सापळा रचून अनिल याला तक्रारदाराकडून लाच घेतांना रंगेहाथ अटक करण्यात आली असून त्याच्याविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.

