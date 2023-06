Jalgaon News : पिंप्राळा रस्त्याचे काम होण्याअधीच लागले फलक; उपमहापौर कुलभूषण पाटील

Jalgaon News : शासनाच्या ४२कोटी निधीतून पिंप्राळा येथील मुख्य रस्त्याच्या कामाला दोन दिवसांपूर्वी सुरवात होताच, मंत्री व लोकप्रतिनिधींकडून श्रेयवादाची लढाईला सुरु झाली आहे.

या रस्त्याच्या कामाचे श्रेय घेण्याचे फलक लावण्यात आले असल्याचा आरोप उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे. (Deputy Mayor Kulbhushan Patil say Even before construction of Pimprala Road boards put up Efforts of Ministers MLA for credits Jalgaon news )

जळगांव महापालिकेला महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत शहरातील रस्ते दुरुस्तीसाठी ४२ कोटी निधी देण्यात आला होता. या निधीमध्ये ३० टक्के हिस्सा मनपाला द्यावा लागणार होता. १५ कामांच्या प्रकरणांना मनपाने १८ लाख ८८ हजार ४७० रुपये भरणा केला होता.

रस्त्यांच्या कामांना दिरंगाई होत असल्याने महासभेत ठराव करून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे रस्त्यांची कामे जलद गतीने व्हावे यासाठी विनंती केली होती.

त्या वेळेचे नगर विकास मंत्री व पालकमंत्री यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व मनपा अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन व पाठपुरावा करून रस्त्याची कामे सुरू करण्यात आली होती.

या सर्व प्रक्रीयेमध्ये आमदार, मंत्र्यांचा कुठलाही सहभाग व पाठपुरावा नसताना ते जळगांव शहरातील रस्त्यांवर त्यांच्या नावाचे फलक लावुन श्रेय घेऊ पाहात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

सत्ताधाऱ्यांना अवाहन करताना श्री. पाटील यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य शासनाकडे जळगाव शहरासाठी मुबलक निधी प्राप्त करुन व योग्य नियोजन करुन जळगांव शहरवासियांना चांगले रस्ते, चांगली उद्याने, अत्याधुनिक वाचनालये, पाण्याचा निचरा होण्यासाठी गटारी, खेळाची मैदाने, अग्निशमन सेवेला बळकटी देण्यासाठी अग्निशमन केंद्रे, तसेच विविध योजनांतर्गत जळगांव शहर सुजलाम सुफलाम होण्यासाठी प्रयत्न करावे.

तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, पिंप्राळा सोमाणी मार्केट ते भोईटेनगर रेल्वे गेटपर्यंतचा रस्ता तयार होत असताना त्यावर आपले नामफलक लावण्यापेक्षा विकास कामांवर भर द्यावा.