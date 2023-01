चाळीसगाव : शहरात नगरविकास विभागामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या पाच कोटीमधून हॉटेल दयानंद ते खरजई नाका, अभिनव शाळा ते धुळे बोगदा, चौधरी वाडा ते सुवर्णाताई नगर, धुळे रोडवरील डीवायएसपी ऑफिस ते यशनगरी या चार रस्त्यांची कामे युद्धपातळीवर सुरु आहेत.

त्यात भर म्हणून शहरातील १८ खुल्या जागांच्या विकासासाठी आमदार मंगेश चव्हाण यांनी तब्बल दहा कोटीचा निधी मंजूर करुन आणला आहे. लवकरच या निधीतून खुल्या जागांचा विकास करुन शहराच्या सौंदर्यात भर घातली जाणार आहे. (Development done through efforts of mla Mangesh Chavan Eighteen seats in Chalisgaon Ten crore sanctioned for development Jalgaon News)

नगरविकास विभागाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून शहरातील १८ खुल्या जागांच्या (ओपन प्लेस) विकासासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी असलेल्या या खुल्या जागा आता मोकळा श्वास घेणार आहेत.

घाणीच्या साम्राज्यात व विविध समस्यांच्या गर्तेत असणाऱ्या या जागांचे अत्याधुनिक असे सुशोभीकरण करण्यात येणार असल्याने शहराच्या सौंदर्यात भर पडणार आहे. लवकरच या कामांच्या निविदा होऊन प्रत्यक्षात कामांना सुरुवात होणार असल्याची माहिती आमदार चव्हाण यांनी दिली आहे.

सदर विकासकामांसाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आमदार मंगेश चव्हाण यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आभार मानले आहेत.

शहरातील जागा व खर्च होणारा निधी (कंसात)

शास्त्रीनगर घृष्णेश्वर हौसिंग सोसायटी (६५ लाख),

धुळे रोड जोंडीअर शोरूम मागे (५० लाख),

शास्त्रीनगर दुर्गादेवी मंदिराजवळ (६५ लाख),

यश नगरीमधील खुली जागा (६० लाख),

हिरापूर रोड इच्छादेवी नगर (६० लाख),

हिरापूर रोड गट नंबर ३१५/१/२/३ (५० लाख),

बंजारा कॉलनी हाउसिंग सोसायटी (६० लाख),

मालेगाव रोड वृंदावन नगर (६० लाख),

नारायणवाडी देवकर मळ्यालगत (५० लाख),

करगाव रोड महाराणा प्रताप हौसिंग सोसायटी (५५ लाख),

धुळे रोड स्वामी समर्थ नगर (६० लाख),

धुळे रोड पुन्शी पेट्रोल पंपालगत (५५ लाख),

नवलेवाडी हनुमान मंदिराजवळ (५० लाख),

हुडको मधील वाल्मिक नगर (५० लाख),

घाट रोडवरील गोकूळधामनगर (५० लाख),

सुवर्णाताई नगर गट नंबर ३२३/३/अ (५५ लाख),

प्रेरणा हाौसिंग सोसायटी (५५ लाख)

करगाव रोडलगत वृंदावन कॉलनी (५० लाख)

