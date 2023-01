अमळनेर : अमळनेर नगरपालिकेकडून मालमत्ता कराची केवळ चार कोटी रुपये वसुली झाल्याने पालिकेतर्फे दुकाने ‘सील’ आणि नळ संयोजन बंद करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. अमळनेर पालिकेला ३६ कोटी देणे असताना वसुली मात्र नाममात्र झाली असल्याने कारवाईला वेग आला आहे.

नागरिकांकडे असलेला मालमत्ताकर, पाणीपट्टीकर व दुकान भाडेपोटी असलेल्या थकबाकीमुळे वसुलीची टक्केवारी कमी दिसत असून, या कामी वेळोवेळी शासनाचे वसुलीची टक्केवारी वाढविण्यासाठी सारखे आदेश येत आहेत. (Dhadak Karavasuli campaign of municipality water supply of Twenty defaulters was cut off Twenty shops sealed in Amalner Jalgaon News)

हेही वाचा: Nashik News : शहराच्या सुरक्षिततेसाठी ‘एक सीसीटीव्ही’; पोलिस आयुक्तांचे व्यापाऱ्यांना आवाहन

महावितरणचे गांधली, जळोद व कलाली येथील पाणीपुरवठाबाबतचे थकीत विजेचे बिल एकूण २० कोटी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ग्रॅच्युटी, उपदान व वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे कर्ज व शासनाच्या इतर रकमा देणे बाकी आहेत, तसेच नगरपरिषदेची वसुली वाढविण्यासाठी शासनाकडून सारखे येणारे आदेश व वसुलीची कमी असणारी टक्केवारी यामुळे अमळनेर पालिकेतर्फे विशेष वसुली भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

या कामी भरारी पथकाच्या माध्यमातून सकाळी सहाच्या सुमारास ज्या नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर घरपट्टी, पाणीपट्टी व दुकान भाड्याची थकीत रक्कम भरलेली नाही, त्यांचे नळ संयोजन बंद करणे, जप्तीची कार्यवाही करणे, व्यापारी संकुलास ‘सील’ लावण्याचे काम, मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांच्या मार्गदर्शनाने व उपमुख्य अधिकारी संदीप गायकवाड, करनिरीक्षक जगदीश परमार यांच्या उपस्थितीत वसुली लिपिक महेश जोशी, सोमचंद संदानशिव, नितीन खैरनार, गणेश शिंगारे, राजेंद्र वानखेडे यांच्या उपस्थित करण्यात आले. यात २० जणांचे नळसंयोजन बंद करण्यात आले.

मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

हेही वाचा: Gautam Adani News : आधी वीज, मग गॅस, आता गौतम अदानी पोहोचवणार प्रत्येक घरात...

तर लाल बहादूरशास्त्री, तिरंगा चौक, स्वामी विवेकानंद शॉपिंग, कुंटे रोड आदी ठिकाणची १४ दुकाने ‘सील’ केली आहेत. नागरिकांनी वेळीच आपल्याकडे थकीत व चालू असलेल्या मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर व दुकान भाडे त्वरित भरून पालिकेस सहकार्य करून जप्ती, संजोजन बंद करण्यासारखी कटू कारवाई टाळून सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी केले आहे.

..असे आहे कर्ज

पालिकेकडे आययूडीपी भूसंपादनचे ११ कोटी रुपये मालमत्ताधारकांचे घेणे आहे. २० कोटी रुपये पाणीपुरवठा व इतर योजनांचे वीजबिल आणि ५ कोटी रुपये शासकीय कर्ज असे ३६ कोटी कर्ज आहे.

हेही वाचा: Municipal Corporation News : दरमहा सहा लाख खर्च, शौचालय साफसफाईची बोंबाबोब

अपेक्षित साडेसतरा कोटी

पालिकेला गाळे भाडे व दुकान भाडे असे १ कोटी १३ हजार ६६८ रुपये भाडे आणि टॅक्स ४१ लाख ५१ हजार ३४७ तर पाणीपट्टी, घरपट्टी असे १६ कोटी असे १७ कोटी ४१ लाख ६५ हजार १५ रुपये येणे बाकी आहे.

वसूल झालेली रक्कम ४ कोटी

पालिकेने आज ५ लाख तर एकूण ४ कोटी करवसुली केली आहे. ही वसुली फक्त २३.५२ टक्के झाली आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांवर आणखी तीव्र स्वरुपाची कारवाई करण्याचे संकेत पालिका अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा: Jalgaon News : बाजार समितीतर्फे अवैध दुकाने बांधण्यास परवानगी