Jalgaon News : दिव्यांग बोर्ड दिवाळी सुट्यांमुळे बंद राहणार

By

Jalgaon News : येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (जीएमसी) दिव्यांग बोर्ड दिवाळी सुट्यांमुळे बंद राहणार आहे.

येथील प्राध्यापकांना दरवर्षीप्रमाणे सुटी असल्यामुळे दिव्यांग बोर्डाची कार्यवाही बंद राहील. ( disabled person Board will be closed due to Diwali holidays jalgaon news)

दिव्यांग बोर्डात बुधवारी (ता. १) वैद्यकीय आणि कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. बोर्डात राज्यभरात गौरवलेली आदर्श अशी कुपन प्रणाली कार्यरत आहे.

त्यामुळे बोर्डात पारदर्शीपणा आला आहे. विविध दिव्यांगत्व प्रकारात मोडणाऱ्या दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही तज्ज्ञ डॉक्टर्स करतात.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हंगामी हिवाळी सुट्या सुरू होत असल्याने नोव्हेंबरमधील दिवाळी सुटीमुळे व प्राध्यापकांच्या हिवाळी हंगामी सुट्यांमुळे कामकाज बंद राहील. याबाबत संबंधित यंत्रणेला सूचना देण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळे दिव्यांग बांधवांनी आता पुढील कामकाजासाठी २९ नोव्हेंबरला तपासणी व चौकशीसाठी यावे, अशी माहिती दिव्यांग बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. मारोती पोटे यांनी दिली.