Jalgaon News : महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा खुलासा! जिल्ह्यातील 4 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

Jalgaon News : मागील वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात राज्यातील सत्तांतराच्या गडबडीत, नंतर नवीन भाजप-शिंदे सरकार आल्यानंतर रखडलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश बुधवारी (ता. १२) निघाले आहेत.

बदल्यांसाठी उत्सुक असलेल्या निवासी उपजिल्हाधिकारी, दोन भूसंपादन अधिकारी, अमळनेर प्रांताधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश निघाले आहेत. इतर बदल्यांसाठी इच्छुक असलेल्या व एकाच ठिकाणी तीन वर्ष झालेल्या काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश येणे बाकी आहेत. (Disclosure of transfers of revenue officers Transfer of 4 officers in the district Jalgaon News)

बदल्या झालेले अधिकाऱ्यांची नावे व कंसात बदलीचे ठिकाण : निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील (निवडणूक विभाग, नगर), भूसंपादन अधिकारी किरण सावंत-पाटील (प्रांताधिकारी, श्रीरामपूर), भूसंपादन अधिकारी राजेंद्र वाघ (आरडीसी, नाशिक),

अमळनेर प्रांताधिकारी सीमा अहिरे (भूसंपादन अधिकारी, नाशिक). जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांची बदली प्रस्तावित आहे. त्यांच्या जागी धुळे येथील निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड यांची नियुक्ती झाली आहे.

भुसावळ प्रांताधिकारीपदी पाटील

भुसावळचे प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाने यांना निलंबित केल्यानंतर त्यांच्या रिक्त जागी नगरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र पाटील यांची नियुक्ती झाली आहे.