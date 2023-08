Jalgaon Municipal Commisioner : मंत्री महाजन, पाटलांनी वादळ शांत केले; पण पेल्यातले!

जळगाव महापालिका आयुक्तांवर भारतीय जनता पक्षाने आणलेला अविश्‍वास ठराव अखेर बारगळला. भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन व शिवसेना शिंदे गटाचे नेते पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हे कोडे सोडविण्यात यशस्वी झाले असले, तरी पक्षातील नगरसेवकांचा बेबनाव समोर आला असून, आगामी काळात केवळ जळगाव महापालिकाच नव्हे, तर जिल्ह्याच्या राजकारणावरही त्याचे परिणाम उमटणार, हे निश्‍चित आहे. राजकारणाचे वादळ शांत असले, तरी ते पेल्यातले आहे. -कैलास शिंदे

महापालिका आयुक्त विकासकामांकडे दुर्लक्ष करतात, असा आरोप करीत भाजपच्या नगरसेवकांनी त्यांच्यावर अविश्‍वास प्रस्ताव आणला होता. त्याला सहकारी पक्ष शिंदे गटाच्या नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला, तर शिवसेना ठाकरे गट, ‘एमआयएम’च्या नगरसेवकांनी समर्थन दिले.

अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल झाल्यावर सभेत मतदान करण्याबाबत भाजपसह सत्ताधारी शिवसेना ठाकरे गट, शिवसेना शिंदे गट आणि ‘एमआयएम’च्या नगरसेवकांनी माघार घेतली. भाजपने अविश्‍वास प्रस्ताव आणल्यामुळे त्यांचीच प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. त्यामुळे मंत्री व भाजप नेते गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही या प्रकरणी लक्ष घातले. अविश्‍वास प्रस्ताव नामंजूर झाल्यास पक्षाला मोठा फटका बसणार होता.

त्यामुळे राज्याच्या सत्तेत असलेल्या शिवसेना शिंदे गटालाही त्याचा झटका बसला असता. त्यामुळे आयुक्त व नगरसेवकांत मध्यस्थी करणे हाच योग्य पर्याय असल्याचे चाणाक्ष नेत्यांनी हेरले आणि त्यांनी अजिंठा विश्रामगृहावर नगरसेवक व आयुक्तांची बैठक घेऊन समझोता घडवून आणला. त्यामुळे आयुक्तांवरील अविश्‍वास ठराव तहकूब करण्यात आला.

बंद दाराआड मंत्र्यांनी समझोता घडवून प्रश्‍न सोडविला असला, तरी आता भाजपसह सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांमधील आपसांतील बेबनाव समोर आला आहे. भाजपत तर तीन गट असल्याचे समोर आले. शिवसेना ठाकरे गटातही काही अलबेल नसल्याचे दिसून आले. त्यांचेही दोन गट उघड दिसून आले.

शिवसेना शिंदे गटातही फुटाफुटीची स्थिती दिसून आली. यात बहुतांश नगरसेवकांचे म्हणणे होते, की अविश्‍वास आणण्याची गरजच नव्हती, तर काही नगरसेवकांनी अविश्‍वास आणण्यास सहमती दर्शविली होती. इतर पक्षांतील गटबाजीपेक्षा भाजपत दिसलेल्या गटबाजीचा पक्षाला झटका बसला आहे.

जळगाव जिल्हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे. दोन खासदार व जळगाव शहराचे आमदारही पक्षाचे आहेत. शहरातील पक्षाच्या बांधणीच्या बळावर निवडणुकांत यश मिळत होते. मात्र, आता नगरसेवकांतील आपसांतील गटबाजीमुळे भाजपला आगामी निवडणुकीत हे साधणे कठीण जाणार आहे.

मंत्री गिरीश महाजन यांनी मनपा आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांचा राजीनामा घेऊन नगरसेवकांचा राग शांत करण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसरीकडे आयुक्तांनीही आपली बाजू कशी व्यवस्थित आहे, हेही तेवढ्याच ताकदीने मंत्र्यांना समजावून सांगितले. विशेष म्हणजे मंत्री गिरीश महाजन व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सहमतीने काम केल्याचे त्यांनी वारंवार दाखवून दिले आहे.

त्यामुळे आयुक्तांनी राजीनामा दिला असला, तरी तो शासनाकडे सोपवून मंजूर करण्याबाबत काय निर्णय होणार, हे आगामी काळात दिसून येईल. अविश्‍वास ठरावाची सभा तहकूब झाल्याने सध्या तरी राजकीय वादळ शांत झाल्याचे दिसत असले, तरी ते पेल्यातले आहे, एवढे मात्र नक्की!