Jalgaon News : महास्वाम‍ित्व योजनेंतर्गत सनद वाटप कार्यक्रमाचा जळगाव ज‍िल्ह्यात प्रारंभ झाला. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सुरू केलेल्या या मोहिमेत जिल्ह्याच्या गावठाणातील घर जागेच्या मालकी हक्क व नकाशाच्या ९५० सनद वाटप करण्यात आल्या.

यातून ३ लाख ९५ हजार रुपयांचा महसूल शासनाला प्राप्त झाला आहे. (Distribution of 950 sanad in 2 days in district by gulabrao patil jalgaon news)