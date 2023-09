Jalgaon Ajit Pawar NCP : राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या जळगाव जिल्हाध्यक्षपदी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष संजय पवार यांची, तर जिल्हा महानगराध्यक्षपदी अभिषेक पाटील यांची नियुक्ती झाली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटल्यानंतर अजित पवार गटाच्या जिल्हाध्यक्षपदी कुणाची निवड होणार, याबाबत उत्सुकता होती. या गटाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी बुधवारी (ता. १३) मुंबईत ही निवड जाहीर केली. (District Bank President Sanjay Pawar has been appointed as Jalgaon District President of NCP Ajit Pawar faction jalgaon news)

दोन्ही पदाधिकाऱ्यांना मुंबईत श्री. तटकरे यांनी नियुक्तीपत्र दिले. कृषिमंत्री धनजंय मुंडे, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनील पाटील, युवकचे प्रदेशाध्यक्ष सूरज चव्हाण, आमदार विक्रम काळे, प्रदेश सरचिटणीस शिवाजी गर्जे, डॉ. पी. एस. पाटील, रवींद्रनाना पाटील, गौरव लवंगे, उमेश नेमाडे आदी उपस्थित होते.

संजय पवार हे दिवंगत माजी आमदार मुरलीधर पवार यांचे पुत्र आहेत. जिल्हा बँक अध्यक्षपदी त्यांनी भाजप व शिवसेना शिंदे गटाच्या संचालकांच्या मदतीने विजय मिळविला होता.

राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटल्यानंतर त्यांनी अजित पवार गटाला पाठिंबा दिला होता.

दरम्यान, नवनियुक्त जिल्हा महानगराध्यक्ष अभिषेक पाटील यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महानगराध्यक्ष राहिले आहेत. पक्षातर्फे त्यांनी जळगाव विधानसभा निवडणूकही लढविली होती. मात्र. त्यांचा पराभव झाला होता. त्यांच्या मातोश्री कल्पना पाटील राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा होत्या.