Jalgaon District Bank : केळी उत्पादकांना उद्योजक होण्यासाठी आर्थिक मदत : जिल्हा बँक अध्यक्ष संजय पवार

Jalgaon District Bank : जिल्ह्यात केळी महत्वाचे पीक आहे. परंतु या ठिकाणी केळी खोडावर प्रक्रिया करणारे उद्योग नाहीत. मोठ्या प्रमाणावर खोड बांधावर वाया जातात. त्यामुळे यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहून शेतकरी उद्योजक व्हावेत, यासाठी जिल्हा बँक त्यांच्या पाठीशी आर्थिक मदत उभी करणार आहे. अशी ग्वाही जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष संजय पवार यांनी दिली.

जिल्हा बँकेची १०७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी (ता. २५) झाली. त्यावेळी ते अध्यक्षस्थानाहून बोलत होते. (District Bank President Sanjay Pawar statement Financial assistance to banana growers to become entrepreneurs jalgaon news )

उपाध्यक्ष अमोल पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, माजी आमदार डॉ. सतीश पाटील, ॲड. रविंद्र पाटील, प्रदीप देशमुख, शैलजा निकम, रोहित निकम, विनोद पाटील, जयश्री महाजन, कुलभूषण पाटील, कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले की, जिल्हा बँकेच्या ठेवींमध्ये वाढ झाली आहे. मार्च २०१३ अखेर ३ हजार ४९६ कोटींच्या ठेवी आहेत. बँकेने पाच लाखापर्यंत ठेवीदारांचा विमा उतरविला आहे. गेल्या पाच वर्षात बँकेने स्वभांडवलातून संपूर्ण कर्जवाटप केलेले आहे.

बँकेच्या भांडवलात वाढ झालेली असून, एकूण भांडवल १९५.५५ कोटी आहे. आज अखेर बँकेने एक लाख ७९ हजार ७८२ शेतकऱ्यांना ८८० कोटींचे पीक कर्ज वाटप केले आहे. बँकेचा एनपीए ४१.१४ टक्के झालेला आहे.

अनिष्ठ तफावतीमुळे एनपीए वाढला

बँकेची कर्जवसुली चांगली झालेली असल्याचे मत व्यक्त करून ते म्हणाले, कि थकित कर्जाची अत्यल्प वसुली झालेली आहे. थकित कर्जाच्या वयोमर्यादेत वाढ व सतत वाढणारी अनिष्ठ तफावत लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणावर एनपीए कर्जाची तरतूद करावी लागली. बँकेस एकूण १०३ कोटी ८९ लाख रूपयांच्या तरतुद कराव्या लागल्याने बँकेस चार कोटी २ लाख रूपयांचा निव्वळ नफा झालेला आहे.

शून्य टक्के व्याजदराची सवलत बंद

बँकेने आता शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी शून्य टक्के व्याजदाराची सवलत बंद केल्याचे सांगून पवार म्हणाले, खरीप हंगामात घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड निर्धारीत वेळेत केल्यास तीन लाख रूपयांपर्यंत केंद्र शासन तीन टक्के व डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत तीन टक्के व्याज परतावा मिळणार आहे. केंद्राकडून मिळणारा व्याज परतावा थेट शेतकऱ्यांच्याा बचत खाती जमा होणार असल्याने बँकेस ही सवलत आता बंद करावी लागली आहे.

शेतकऱ्यांना उद्योजक बनविण्याचे प्रयत्न

शेतकऱ्यांना उद्योजक बनविण्यासाठी बँकेचे प्रयत्न असून, प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी आर्थिक मदत देण्याचा बँकेचा प्रयत्न आहे. तसेच शेतकरी सभासदांच्या पाल्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या भरतीचे वर्ग सुरू करण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ठराव एकमताने मंजूर

अजेंड्यावरील दहा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले. बी. टी. महाजन, दिलीप बाबुराव पाटील, सोपान पाटील, खलील देशमुख आदी सभासदांनी आयत्या वेळेच्या अंतर्गत उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना अध्यक्ष पवार यांनी उत्तरे दिली. जिल्हा बँकेच्या क्यू. आर. कोड, ग्राहक सहाय्यता कक्षाच्या भ्रमणध्वनीचाही या वेळी शुभारंभ करण्यात आला.