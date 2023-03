Jalgaon Sakal YIN : समाजाचे देणे लागतो या भावनेतून कार्य करा; वक्त्यांचा सूर

जळगाव : तरुणाई म्हणजे काहीतरी करून दाखविण्याची जिद्द. तरुणांच्या विचारांना योग्य दिशा दिली तर जग बदलण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे.. (District Level Convention of Sakal Yin of Khandesh Division on 28 march done jalgaon news)

त्यामुळे तरुणांनी त्यांची क्षमता समाजाच्या व पर्यायाने राष्ट्राच्या उभारणीसाठी उपयोगात आणावी. समाजाचे आपण देणे लागतो या भावनेतून कार्य केल्यास तरुण देश घडवू शकतील, असा विश्‍वास विविध वक्त्यांनी व्यक्त केला.

‘सकाळ- यिन’चे (यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क) खानदेश विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिवेशन मंगळवारी (ता. २८) गोदावरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सभागृहात उत्साहात झाले. या अधिवेशनाच्या उद्‌घाटन सत्रात विविध वक्त्यांनी तरुणांना समाजासाठी कार्य करण्याचे आवाहन करतानाच करियरसाठीही यशाचा मंत्र दिला.

जळगाव शहराचे आमदार सुरेश ऊर्फ राजूमामा भोळे, युथ मेन्टॉर मनोज गोविंदवार, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विजयकुमार पाटील, प्रा.डॉ. नितीन भोळे, तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य प्रा. दीपक झांबरे, ‘सकाळ’चे मुख्य बातमीदार सचिन जोशी यांच्याहस्ते सरस्वती पूजन व दीपप्रज्वलनाने उद्‌घाटन करण्यात आले. नंतरच्या सत्रात गोदावरी फाउंडेशनच्या सदस्या डॉ. केतकी पाटील या देखील अधिवेशनात प्रमुख अतिथी म्हणून सहभागी झाल्या.

प्रमुख अतिथींच्या स्वागतानंतर यिन अधिकारी वैभव कुशारे यांनी प्रास्ताविकात ‘यिन’चे उपक्रम व या अधिवेशनाच्या आयोजनाबाबत भूमिका मांडली. प्रा.डॉ. नितीन भोळे यांनी संपूर्ण कार्यक्रमाचे समन्वयक म्हणून काम पाहिले. प्रा. दीपक झांबरे यांचे सहकार्य लाभले. मयूर कोळी व पूर्वेश बऱ्हाटे यांनी अधिवेशनातील सत्रांचे सूत्रसंचालन केले.

‘यिन’च्या उपक्रमांमधून विद्यार्थ्यांचा विकास

"‘सकाळ- यिन’चे उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या एकूणच जडणघडणीत महत्त्वाचे व उपयुक्त ठरत आहे. या वयात विद्यार्थी अभ्यास, करियरवर फोकस करतात, ते आवश्‍यकही आहेच. परंतु, सामाजिक बांधिलकीची जाणीव आणि समाज, राष्ट्राच्या विकास व प्रगतीचा विचारही तरुणांनीच करायला हवा. त्यासाठी ‘यिन’चे व्यासपीठ अत्यंत आदर्श ठरावे." - डॉ. विजयकुमार पाटील प्राचार्य, गोदावरी अभियांत्रिकी महाविद्यालय

कुणी टीका केली म्हणून ध्येयापासून भटकू नका

विविध क्षेत्रात काम करत असताना आपल्यावर टीका होते, आरोप होतात. आम्हां राजकारण्यांच्या बाबतीत तर दिवसभरात अनेक गोष्टी मनाविरुद्ध होतात. परंतु त्यातून सकारात्मक विचार करायला हवा. कुणीही टीका केली म्हणून आपले कार्य, ध्येयापासून विचलित होऊ नका.

ज्ञानेश्‍वर माऊली, स्वामी विवेकानंद, बाबासाहेब आंबेडकर ही लोकं अशीच मोठी झाली नाहीत. त्यांनी समाजाप्रती बांधिलकी जपली, जोपासली, आणि समाजासाठी कार्यही केले, म्हणून ती थोर बनलीत. प्रत्येक तरुणांत काहीतरी क्षमता असते, त्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून, प्रामाणिकपणे काम केले तर तुम्हाला हमखास यश मिळेल. ‘सकाळ- यिन’च्या अनेक कार्यक्रमांना मी उपस्थित राहिलोय. असे उपक्रम तरुणांमध्ये आत्मविश्‍वास तर निर्माण करतातच, शिवाय त्यातून नेतृत्वाचाही विकास होण्यास मदत होते. - सुरेश (राजूमामा) भोळे आमदार, जळगाव

जिद्द, संयम, परिश्रम ही यशाची त्रिसूत्री

हे वय फक्त ‘एन्जॉय’ करायचे नाही. या वयातच आपल्याला स्वत:ला घडविण्याची संधी असते. त्यामुळे तरुणाईचा आनंद लुटताना एखादे ध्येय ठरवून ते प्राप्त करण्यासाठी जिद्द, संयम ठेवत परिश्रम केले तर आपल्याला यश हमखास मिळते.

यश आणि प्रतिष्ठा हे अचल घटक आहेत. ते मिळाले तरी आपल्याकडे टिकून राहतील, असे नाही. त्यामुळे यश टिकवणेही कठीण असते. अपयशाने खचून न जाता यशाने हुरळूनही जाऊ नये. ‘यिन’चे उपक्रम त्यासाठीच तरुणाईला दिशा देणार ठरतील. - डॉ. केतकी पाटील सदस्या, गोदावरी फाउंडेशन